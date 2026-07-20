Oprez, ova tava povlači se s tržišta

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu wok tave koja se prodaje pod trgovačkim nazivom TEDi. Proizvod se povlači zbog mogućeg ljuštenja premaza tijekom korištenja i zagrijavanja.

Potrošači je ne bi trebali koristiti

Riječ je o proizvodu Wok Pan Natural Kitchen promjera 28 centimetara, s bar kodom DNP12295731003421000000800126.

Kako navode iz Državnog inspektorata, tijekom korištenja ili zagrijavanja tave može doći do ljuštenja njezina premaza, zbog čega proizvod nije siguran za daljnju uporabu.

Proizvod nije u skladu s europskim propisima

Opozvana tava nije u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća koja regulira materijale i predmete namijenjene dodiru s hranom.

Potrošačima koji su kupili navedeni proizvod preporučuje se da ga prestanu koristiti i postupe prema uputama trgovca. Detaljne informacije o opozivu dostupne su na službenoj internetskoj stranici trgovačkog lanca TEDi.