OPREZ! Omiljeno voće uklanja se s polica, nemojte ga jesti

Državni inspektorat izvijestio je o opozivu proizvoda Datulja s košticom svježa Mazafati, 500 grama, zbog utvrđenog povećanog broja plijesni.

Riječ je o datuljama s naznačenim rokom trajanja do 15. svibnja 2027. godine. Proizvod je podrijetlom iz Irana, uvoznik je tvrtka Marjan voće, a u maloprodaji se može pronaći u trgovinama Eurospin.

Kako navodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), opozvani proizvod nije u skladu s propisima koji uređuju sigurnost hrane.

Proizvod se uklanja iz prodaje

Iz tvrtke Marjan voće naveli su da je proizvod potrebno ukloniti iz daljnje prodaje te prikupiti u skladišne prostore i odgovarajuće označiti kao nesukladan.

Potrošačima koji kod kuće imaju Mazafati datulje od 500 grama s rokom trajanja do 15. svibnja 2027. preporučuje se da ih ne konzumiraju.