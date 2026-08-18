Oprez na cestama: Nesreća u tunelu na A1, na autocestama se stvaraju kolone

Vozače ovog jutra na pojedinim prometnicama očekuju mokri i skliski kolnici, dok u dijelovima unutrašnjosti magla smanjuje vidljivost. Dodatne poteškoće moguće su na cestama na kojima traju radovi, kao i na prometnijim gradskim dionicama.

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) pozivaju vozače na dodatan oprez te savjetuju prilagođavanje brzine i načina vožnje trenutačnim uvjetima.

Prometna nesreća na A1

Problema ima na autocesti A1 Zagreb – Split – Ploče, gdje se u tunelu Grič dogodila prometna nesreća u smjeru Zagreba.

Promet kroz tunel trenutačno se odvija jednom prometnom trakom, a brzina je ograničena na 60 kilometara na sat.

Usporeno se vozi i na drugim autocestama. Na A3 Bregana – Lipovac povremeni zastoji nastaju u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko, i to u oba smjera.

Na autocesti A4 Goričan – Zagreb, između čvorova Popovec i Zagreb istok, u smjeru Zagreba formirala se kolona te se promet odvija usporeno.

Vozačima se preporučuje povećan oprez, održavanje sigurnog razmaka i praćenje aktualnog stanja na cestama prije polaska.