Mokri i skliski kolnici, magla te povremeni zastoji otežavaju prometovanje na pojedinim hrvatskim cestama. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače na potrebu za dodatnim oprezom, a na autocestama su zabilježeni i izvanredni događaji, uključujući prometnu nesreću, životinju na kolniku te teretno vozilo u kvaru.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba, kolnici su mjestimice mokri i skliski, dok magla smanjuje vidljivost na pojedinim cestama u unutrašnjosti Hrvatske.

Povremeni zastoji bilježe se na dionicama na kojima traju radovi, kao i na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Iz HAK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje trenutačnim uvjetima na cestama.

Prometna nesreća na autocesti A7

Na autocesti A7 dogodila se prometna nesreća na izlaznom kraku čvora Rijeka istok, u smjeru Rupe.

Promet se odvija jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Vozačima koji prometuju tom dionicom savjetuje se dodatan oprez.

Srna na autocesti A6

HAK upozorava i na životinju na autocesti A6, između tunela Javorova Kosa i čvora Ravna Gora, u smjeru Rijeke.

Riječ je o srni, zbog čega je na toj dionici uvedeno ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Vozači se pozivaju na oprez zbog mogućnosti iznenadnog izlaska životinje pred vozila.

Teretno vozilo u kvaru na autocesti A3

Na autocesti A3, između čvorova Kutina i Popovača, na 104. kilometru i 900 metara u smjeru Bregane, nalazi se teretno vozilo u kvaru.

Promet se odvija dvjema prometnim trakama, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

HAK poziva vozače na oprez

Zbog promjenjivih uvjeta na cestama vozačima se preporučuje da brzinu prilagode stanju kolnika i vidljivosti te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Poseban oprez potreban je na dionicama na kojima su u tijeku radovi, kao i na mjestima izvanrednih prometnih događaja.

Aktualne informacije o stanju na cestama vozači mogu pratiti na službenim stranicama Hrvatskog autokluba.