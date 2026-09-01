Oprez na brzoj cesti iza Širine: Teret ispao iz vozila, stvaraju se gužve

Na brzoj cesti Solin – Trogir, iza Širine, u poslijepodnevnim satima došlo je do problema u prometu nakon što je, prema prizoru s mjesta događaja, dio tereta završio na kolniku.

Na fotografiji koju nam je poslao čitatelj vidi se zaustavljeno teretno vozilo, dok su paketi građevinskog materijala završili na prometnici. Nekoliko osoba nalazi se uz vozilo i uklanja teret s kolnika.

Zbog događaja je otežano prometovanje ovim dijelom brze ceste, a stvaraju se i prometne gužve.

Vozačima koji se kreću iz smjera Solina prema Trogiru savjetuje se dodatan oprez i strpljenje te prilagodba brzine uvjetima na cesti.