Državni inspektorat Republike Hrvatske upozorio je potrošače na novi opoziv prehrambenog proizvoda. Ovoga puta riječ je o panceti u kockicama proizvođača Mijukić-Prom iz Runovića, nedaleko od Imotskog, koja se povlači s tržišta zbog moguće prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes. Opoziv se provodi iz predostrožnosti jer postoji mogućnost da je sporna bakterija prisutna u sirovini korištenoj tijekom proizvodnje.

Provjerite oznaku i rok trajanja

Prema objavljenim informacijama, povlači se proizvod Panceta kockice VP, u pakiranju od 550 grama, s oznakom serije LOT 918N33. Na proizvodu je naznačen rok trajanja do 20. ožujka 2027. godine. Proizvođač pancete je tvrtka Mijukić-Prom iz Runovića, dok je za distribuciju zadužena zagrebačka tvrtka Domak distribucija d.o.o.

Proizvod je na tržište stavljen putem trgovina Žabac Food Outlet na području Zagreba i Velike Gorice.

Proizvod ne zadovoljava propisane kriterije

Kako navodi Državni inspektorat, opozvana panceta ne udovoljava zahtjevima europske Uredbe o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Bakterija Listeria monocytogenes može izazvati listeriozu, zaraznu bolest koja može biti posebno opasna za trudnice, starije osobe i osobe oslabljenog imuniteta. Potrošačima koji su kupili proizvod s navedenom oznakom serije i rokom trajanja savjetuje se da ga ne konzumiraju.