Oprez! Iz Lidla se povlači popularna dalmatinska panceta: Pronađena opasna bakterija, provjerite imate li je kod kuće

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu Dalmatinske pancete koja se prodaje u trgovinama Lidla. U proizvodu je utvrđena prisutnost bakterije Listeria monocytogenes, zbog čega je pokrenut opoziv određene serije. Građani koji su kupili ovaj proizvod pozivaju se da provjere podatke na pakiranju.

Riječ je o Dalmatinskoj panceti u narescima, robne marke Okusi zavičaja, u pakiranju od 100 grama. Proizvod je na hrvatskom tržištu dostupan putem trgovačkog lanca Lidl, a proizvodi ga tvrtka MIJUKIĆ-PROM iz Runovića.

Kako je objavila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), proizvođač je pokrenuo opoziv nakon što je u proizvodu otkrivena prisutnost bakterije Listeria monocytogenes.

Provjerite rok trajanja i oznaku serije

Opoziv se odnosi isključivo na proizvod sa sljedećim podacima:

Naziv proizvoda: Dalmatinska panceta, narezak

Robna marka: Okusi zavičaja

Pakiranje: 100 grama

Rok trajanja: 15. prosinca 2026.

Oznaka serije (LOT): L918M0H

Proizvođač: MIJUKIĆ-PROM, Runović

Distributer: Lidl Hrvatska

Iz HAPIH-a posebno naglašavaju da se obavijest odnosi samo na proizvod s navedenim rokom trajanja i oznakom serije.

Utvrđena mikrobiološka neispravnost znači da proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Zašto je listerija opasna?

Listeria monocytogenes bakterija je koja može izazvati infekciju poznatu kao listerioza.

Zaraza se najčešće povezuje s konzumacijom kontaminirane hrane, a simptomi mogu uključivati povišenu tjelesnu temperaturu, bolove u mišićima, mučninu i probavne tegobe.

Kod zdravih osoba infekcija može proći s blažim simptomima, no posebno je opasna za trudnice, novorođenčad, starije osobe i osobe oslabljenog imuniteta.

U težim slučajevima listerioza može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije.

Što učiniti ako ste kupili ovu pancetu?

Potrošačima koji kod kuće imaju navedenu Dalmatinsku pancetu savjetuje se da je ne konzumiraju.

Potrebno je provjeriti rok trajanja i LOT oznaku na pakiranju kako bi se utvrdilo pripada li proizvod opozvanoj seriji.

Ako je proizvod već konzumiran, a pojave se simptomi koji bi mogli upućivati na infekciju, preporučuje se obratiti liječniku, osobito ako je riječ o osobi iz rizične skupine.

Važno je naglasiti da se opoziv ne odnosi na sve proizvode Dalmatinske pancete robne marke Okusi zavičaja, nego isključivo na seriju LOT L918M0H s rokom trajanja do 15. prosinca 2026. godine.