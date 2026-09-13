Opožareno područje na Braču gotovo veliko kao Šolta, zauzima čak sedminu otoka

Razmjeri velikog požara koji već danima guta zapadni dio Brača najbolje se mogu razumjeti tek kada se brojke stave u odnos s veličinom samog otoka.

Prema satelitskim podacima koje Google prikazuje za područje požara, a koji su u trenutku pregleda bili ažurirani prije otprilike pola sata, procijenjena izgorjela površina iznosi čak 56 četvornih kilometara.

Drugim riječima – oko 5600 hektara.

Brač ima površinu od približno 395,4 četvorna kilometra, što znači da bi, prema toj trenutačnoj satelitskoj procjeni, požarom bilo zahvaćeno oko 14,2 posto površine otoka. To je gotovo točno jedna sedmina Brača.

Opožarena površina gotovo je velika kao cijela Šolta

Još je slikovitija usporedba sa susjednim otokom.

Šolta ima ukupnu površinu od 58,18 četvornih kilometara. Googleova trenutačna procjena požarišta na Braču od 56 četvornih kilometara tako odgovara površini koja je tek nešto manja od cijelog otoka Šolte.

Naravno, riječ je o satelitskoj procjeni, a ne o konačnoj službenoj izmjeri opožarene površine. Požar je još aktivan, granice požarišta mogu se mijenjati, a precizna površina utvrđivat će se nakon što situacija bude potpuno stabilizirana.

Ipak, podatak daje vrlo jasan osjećaj razmjera katastrofe.

Na karti se veliko zahvaćeno područje proteže zapadnim i jugozapadnim dijelom otoka, od šireg područja Ložišća i unutrašnjosti prema Milni te južnoj obali.

Dramatična noć kod Milne, vatra stigla do uvala

Prema najnovijim podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, požar se u subotu oko 22 sata proširio prema Milni, odnosno uvalama Duboka i Osibova, pri čemu su ugroženi objekti Resorta Gava.

U 23:25 počelo je preventivno izmještanje stanovnika i gostiju morskim putem, uz sudjelovanje plovila MUP-a, Hrvatske ratne mornarice, Lučke kapetanije i privatnih plovila.

Unatoč iznimno snažnoj vatri i brzom širenju požara, vatrogasci su uspjeli obraniti većinu ugroženih objekata. Zahvaćeni su pomoćni objekti resorta, a dvije osobe upućene su u KBC Split na dodatne preglede.

Požar je u 11:30 i dalje bio aktivan na području Duboke i Osibove.

Na terenu 235 vatrogasaca

Razmjere intervencije pokazuje i broj angažiranih ljudi.

Na požarištu je prema posljednjem službenom izvješću 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila. Stigle su snage s Brača, iz Trogira, Kaštela, Solina, Splita, Omiša i Makarske, kao i interventne vatrogasne postrojbe iz Splita, Šibenika i Dubrovnika te vatrogasci iz još nekoliko hrvatskih županija.

U nedjelju ujutro u gašenje su uključena i četiri Canadaira CL-415.

Požar je izbio još 10. rujna na području Ložišća, a njegovo širenje posljednjih dana uvelike su određivali jak vjetar, vrlo teško pristupačan teren i gusta vegetacija. Tijekom posljednje noći vatra se proširila prema kućama u Dubokoj, Lučicama i Osibovoj.

Tucaković: Vatrogasci su spasili velik broj objekata

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je da je nakon iznimno teške noći stanje znatno bolje.

Vatrogasci su, prema njegovim riječima, uspjeli spasiti velik broj objekata te pomagali pri premještanju turista i stanovnika na sigurno. Zabilježena su oštećenja pojedinih fasada i nadstrešnica, dok među vatrogascima nema ozlijeđenih.

Tijekom 12. rujna u gašenju je sudjelovalo 177 vatrogasaca s 53 vozila, uz čak sedam protupožarnih zrakoplova – četiri Canadaira i tri AirTractora. Tijekom noći broj zemaljskih snaga porastao je na 223 vatrogasca i 69 vozila.

Brojka od 56 km² najbolje pokazuje što se dogodilo

Tek će nakon konačnog gašenja i detaljne analize biti poznato koliko je točno hektara vegetacije i drugog prostora izgorjelo.

No ako se satelitska procjena od 56 četvornih kilometara pokaže približno točnom, bit će riječ o požaru koji je zahvatio područje veličine gotovo cijele Šolte i približno svakog sedmog četvornog kilometra Brača.

To je brojka koja možda najbolje pokazuje razmjere požara s kojim se vatrogasci već danima bore.