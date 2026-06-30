Oporba u Sinju traži hitnu sjednicu: "Alarmantno stanje, 293 djece ostalo je bez mjesta u jaslicama"

Deset vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja iz redova HDZ-a i Nezavisne liste dr. Stipislava Jadrijevića podnijelo je zahtjev za sazivanje izvanredne, tematske sjednice Gradskog vijeća zbog, kako navode, alarmantnog stanja u sustavu predškolskog odgoja.

U zajedničkom priopćenju ističu kako je ove godine 293 djece ostalo neupisano u jaslice te traže hitno donošenje mjera kojima bi se povećali jaslički kapaciteti na području Grada Sinja.

Traže javni poziv za zakup odgovarajućih prostora

Središnja mjera predloženog zaključka je raspisivanje javnog poziva za zakup odgovarajućih prostora na području Grada Sinja i svih pripadajućih naselja. Riječ je o prostorima koji bi se, uz potrebne preinake i ispunjavanje propisanih tehničkih uvjeta, mogli privremeno staviti u funkciju novih jasličkih skupina. Cilj je, navode oporbeni vijećnici, u najkraćem mogućem roku osigurati dodatna mjesta za djecu koja ove godine nisu ostvarila pravo na upis u jaslice.

Od gradonačelnika traže i izvješće o vrtiću u Glavicama

Prijedlogom zaključka od gradonačelnika se traži i dostava cjelovitog izvješća o projektu Dječjeg vrtića Muljika u Glavicama, kao i poduzimanje svih raspoloživih mjera za povećanje vrtićkih i jasličkih kapaciteta. Vijećnici traže i izvješće o usklađenosti plaća zaposlenika Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj s važećim propisima te izradu višegodišnjeg plana razvoja vrtićkih i jasličkih kapaciteta Grada Sinja.

Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice potpisalo je deset vijećnika, a iz Kluba vijećnika HDZ-a Sinj, čiji je predsjednik Ante Jukić, poručuju kako je riječ o temi koja zahtijeva žurnu raspravu i konkretne odluke.