Opljačkan automat klub u Trogiru!

Dramatična pljačka dogodila se sinoć u Trogiru, gdje je zasad nepoznati počinitelj uz prijetnju vatrenim oružjem od zaposlenice automat kluba otuđio novac, nakon čega je pobjegao. Policija traga za počiniteljem.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, razbojništvo se dogodilo oko 21.15 sati.

Nepoznata osoba zaprijetila je zaposlenici automat kluba pištoljem te joj oduzela novac. Nakon toga udaljila se s mjesta događaja.

Srećom, u ovom događaju nitko nije ozlijeđen.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti razbojništva i pronašla počinitelja.

Za sada nije poznato koliko je novca otuđeno niti identitet osobe koja je počinila razbojništvo