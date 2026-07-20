Opljačkali vozilo za prijevoz novca, traje dramatična potjera: Postavljene barikade, dignut helikopter

Nepoznate osobe ukrale su gotovinu iz vozila za prijevoz novca u slovenskoj Izoli. Pljačka se dogodila u 13:45 ispred trgovine, a odmah je pokrenuta velika policijska akcija.

Postavljene su barikade, a na mjesto događaja poslan je i helikopter.

"Policajci su odmah izašli na mjesto događaja i postavili barikade, a na mjesto događaja poslan je i helikopter", objavila je Policijska uprava Koper, a prenosi N1 Slovenija.

Policajci i kriminalisti obavljaju očevid, prikupljaju informacije i tragaju za počiniteljima.

"Ako je netko u Izoli vidio što se dogodilo i ima konkretne informacije, molimo da to što prije javi na broj za hitne slučajeve 113", apelirala je policija.

Neslužbeno, krađa se dogodila ispred trgovine Hofer u Izoli.