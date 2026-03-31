OPG Pensa Bogdan osvojio četiri zlata na ovogodišnjem Noćnjaku!

Proteklog vikenda u Dubrovniku je održan 28. Noćnjak, susret koji okuplja maslinare, uljare, stručnjake i ljubitelje maslinova ulja. Interes je iz godine u godinu sve veći, čemu u prilog ide i činjenica da je prijavljen 491 uzorak, među kojima je 145 pakovina maslinova ulja, 296 otvorenih ulja i 50 proizvoda od masline. Program nastaje u suradnji sa znanstvenim institucijama i proizvođačima te, uz stručna predavanja, obuhvaća kušanja i razne radionice. Među prijavljenim sudionicima bili su i Kaštelani, koji su se vratili s brojnim nagradama.

Zlatnu medalju dobio je OPG PENSA BOGDAN iz Kaštel Lukšića za ekološko ekstra djevičansko maslinovo ulje sorte oblica te za ekološko ekstra djevičansko maslinovo ulje sorte levantinka.

Poljoprivredna braniteljska zadruga LINTAR iz Kaštel Sućurca osvojila je zlatnu i brončanu medalju za ekološko ekstra djevičansko maslinovo ulje sljubljenih sorti.

U kategoriji proizvoda od masline priznanje za najbolji prehrambeni proizvod s maslinovim uljem osvojili su YAYA TVORNICA ČOKOLADE i OPG PENSA za čokoladne praline s maslinovim uljem, kao i zlatnu diplomu za liker od mastrinke, dok je RIBA DRAŽIN iz Kaštel Kambelovca osvojila zlatnu i srebrnu diplomu za mariniranu trilju u maslinovom ulju.