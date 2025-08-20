Opet prosvjed zbog broda s azbestom: "Nismo ni lijevo ni desno. Ovo nije politika"

Građanska inicijativa "Zdrav Split" pozvala je građane da im se pridruže u prosvjedu koji će se održati u srijedu, 20. kolovoza, na Prokurativama. Okupljanje počinje u 18:30 sati kod vodoskoka na Rivi, dok će sam prosvjed na skalama od Prokurativa započeti u 19 sati. Inicijativa ističe kako građani "zajedno dižu glas protiv trovanja Splita i budućih generacija".

Otvorena pisma institucijama bez odgovora

Luči Lončar iz Zdravog Splita rekla je da su poslali otvorena pisma svim relevantnim institucijama, uključujući ministarstva, Vladu, predsjednika i gradonačelnika, ali nisu dobili niti jedan odgovor. "Tražimo da se objavi što piše u rješenju za odlaskom broda", naglasila je Lončar.

Ante Tešija iz Zdravog Splita pojasnio je da im se javio senior konzultant iz Houstona, koji tvrdi da Brodosplit snosi svu odgovornost za brod. "Ako se ugovorne obveze ne ispune, prijeti tužba", upozorio je Tešija.

Inicijativa bez političke boje

Osim toga, iz Građanske inicijative naglašavaju kako ne djeluju u političke svrhe. "Nismo ni lijevo ni desno. Ovo nije politika, ovo je borba za naš grad, za zdravlje i budućnost naše dice", poručio je Blaž Limić u ime Građanske inicijative "Zdravi Split".

Daniela Weber, jedna od govornica na konferenciji za medije je komentirala cijelu situaciju zbog broda u splitskom škveru: "Pristojno smo čekali sedam dana nakon odluke Vlade. Nadali smo se da brod neće ostati, ali naša očekivanja su se obistinila."

Podsjećamo, prosvjed zakazan za danas, 20. kolovoza. Okupljanje je u 18:30 na Rivi kod vodoskoka, a potom se kreće prema Prokurativama