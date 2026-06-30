OPET PROBLEMI SA STRUJOM? Građani Podstrane su na mukama: Čitatelji nam se masovno javljaju

Dijelovi Podstrane i Splita ponovno su ostali bez električne energije, javljaju nam brojni čitatelji. Prema informacijama koje pristižu u redakciju, struje opet nema na području Podstrane, a čitatelji posebno spominju Sveti Martin. Također, dojave stižu i iz pojedinih dijelova Splita. "Opet zeza struja u Podstrani, prijatelj mi javlja da je u Svetom Martinu ponovno nestalo. Sad, je li opet neki kvar ili nešto popravljaju, ne znam", javio nam je jedan čitatelj.

Dežurni telefon stalno zauzet

Čitatelji nam se masovno javljaju, no problem je što, kako kažu, nemaju nikakvu konkretnu informaciju o tome što se događa, koliko će prekid trajati i je li riječ o novom kvaru ili nastavku sanacije ranijih problema.

Kako doznajemo od čitatelja, dežurni telefon HEP-a, odnosno nadležne službe, stalno je zauzet, zbog čega građani ne mogu doći do informacija. Redakcija Dalmacije Danas također pokušava doći do službenih informacija o tome što se događa i kada bi se opskrba električnom energijom mogla normalizirati.

Problemi su počeli sinoć

Podsjetimo, dijelovi Splita i Podstrane već su sinoć bili bez struje. Tada je, prema informacijama iz Elektrodalmacije, u 20:28 sati došlo do kvara na 35-kilovoltnom kabelu koji napaja transformatorsku stanicu 35/10 kV Miljevac.

Zbog tog kvara bez električne energije ostali su Podstrana, Žrnovnica, Stobreč, dio Kile i dio Sirobuje. Ekipe Elektrodalmacije tada su bile upućene na teren, a radilo se na preusmjeravanju napajanja preko rezervnih pravaca.