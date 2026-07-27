Opet glisiranje blizu obale: Splitska pomorska policija kaznila 47 nautičara

Posade pomorske policije Policijske uprave splitsko-dalmatinske nastavljaju s pojačanim nadzorom sudionika pomorskog prometa, a rezultati posljednje kontrole ponovno pokazuju kako dio nautičara i dalje ne poštuje propisana pravila na moru.

Tijekom razdoblja od 20. do 27. srpnja 2026. godine policijski službenici sankcionirali su ukupno 47 različitih prekršaja. Najviše ih se odnosilo na nedopušteno glisiranje – čak 20 slučajeva.

Osim glisiranja, policija je sankcionirala i druge prekršaje poput nedozvoljenog sidrenja, prekrcaja, neposjedovanja potrebne dokumentacije te ostalih nepravilnosti u pomorskom prometu.

Iz policije ponovno upozoravaju sve vozače glisera, skutera i drugih plovila na mlazni pogon da poštuju pravila plovidbe, posebno propisanu udaljenost od obale. Takvo ponašanje ključno je za sigurnost svih sudionika na moru i smanjenje rizika od nesreća.

S obzirom na povećan intenzitet pomorskog prometa tijekom ljetne sezone, pomorska policija nastavit će s nadzorima te poziva sve sudionike da se pridržavaju zakona i pomorskih pravila kako bi se spriječili neželjeni događaji na moru.