Opet drama zbog Jakova Jozinovića, žele ga zabraniti u Vinkovcima. Podržao ga Dabro

DP-ov saborski zastupnik i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro podržao je odluku da mladi pjevač Jakov Jozinović nastupi na ovogodišnjim Vinkovačkim jesenima. Jozinović, rodom iz Vinkovaca, u petak će otvoriti koncertni dio 61. Vinkovačkih jeseni nastupom na glavnoj pozornici, s početkom u 22 sata.

Dabro se oglasio na Facebooku nakon što su se pojavile pritužbe na odluku o Jozinovićevu nastupu.

„Jakov Jozinović je mlad dečko, Vinkovčanin i Slavonac koji je svojim talentom i radom napravio veliki iskorak. I zato mi nije jasno zašto bi se danas tražili razlozi da ga se osporava upravo u njegovom gradu“, napisao je Dabro.

„Ne moramo svi slušati istu glazbu“

Poručio je da Jozinovićev uspjeh treba biti razlog za ponos njegova rodnog grada i Slavonije.

„Neka Jakov zapjeva na svečanom otvorenju Vinkovačkih jeseni! To nije samo njegov uspjeh, to je uspjeh jednog mladog čovjeka koji je potekao iz Vinkovaca i Slavonije i koji svojim glasom pronosi ime našega kraja puno šire od Hrvatske.“

Dabro smatra da različiti glazbeni ukusi ne bi trebali biti prepreka podršci mladom izvođaču.

„Ako naš dečko može napuniti trgove i dvorane, ako ga publika u Hrvatskoj i susjednim državama želi slušati – budimo ponosni, a ne zavidni. Što više naših ljudi uspijeva preko granice, što više mladih iz Slavonije predstavlja Hrvatsku, to smo kao Hrvatska vidljiviji i jači.“

„Ne moramo svi slušati istu glazbu. Ne moramo svi imati isti ukus. Ali možemo imati dovoljno širine da podržimo mladog čovjeka iz našega grada koji tek gradi svoju karijeru“, dodao je.

„Ja ću mu prvi zapljeskati“

Dabro je objavu zaključio porukom da Vinkovačke jeseni trebaju biti mjesto zajedništva.

„Vinkovačke jeseni trebaju biti mjesto ponosa, zajedništva i veselja. A kada na njihovom svečanom otvorenju zapjeva jedan mladi Vinkovčanin, ja ću mu prvi zapljeskati. Jakove, samo naprijed! Pjevaj za svoje Vinkovce, za Slavoniju i za Hrvatsku!“

Pritužbe nakon nastupa u novosadskom SPENS-u

Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić ranije je potvrdio da su zaprimljene određene pritužbe zbog odluke da Jozinović nastupi na Vinkovačkim jesenima. Nije naveo što je konkretno izazvalo pritužbe, no pretpostavlja se da su povezane s pjevačevim nastupom u novosadskoj dvorani SPENS.

Podsjetimo, hrvatski ratni veterani pozivali su hrvatske izvođače da otkažu ili premjeste koncerte u toj dvorani zbog njezine ratne prošlosti, no Jozinović nije udovoljio njihovu zahtjevu.

Vukovarski branitelj i preživjeli zatočenik srpskih koncentracijskih logora Zlatko Panković ranije je izjavio da je nakon okupacije Vukovara proveo dva dana u SPENS-u, gdje je, prema njegovu svjedočanstvu, bio tučen, ponižavan, vezan žicom i mučen strujom. Naveo je i da je svjedočio zlostavljanju drugih zarobljenika te odvajanju djece od majki.

Panković je istaknuo da su preživjeli logoraši, svjedoci i članovi obitelji preminulih prikupili dokumentaciju koja, prema njegovim riječima, potvrđuje da je dvorana 1991. korištena kao logor.

Dabro se u svojoj objavi nije izravno osvrnuo na te navode, nego je naglasak stavio na podršku mladom pjevaču i njegovu nastupu u rodnom gradu.