Operni spektakl stiže u Trogir: Kulu Kamerlengo ispunit će najmoćniji muški glasovi

Nakon zapaženih koncerata ovogodišnjeg izdanja festivala Opera Selecta, Trogir će u subotu, 1. kolovoza, ponovno postati središte operne umjetnosti. U jedinstvenom ambijentu Kule Kamerlengo, s početkom u 21 sat, održat će se gala koncert "Operni biseri za muške glasove".

Publiku očekuje večer ispunjena najpoznatijim djelima svjetske i hrvatske operne literature, u izvedbi istaknutih solista domaćih i inozemnih opernih kuća.

Na pozornici renomirani operni umjetnici

Na koncertu će nastupiti Hrvatski vokalni ansambl Sv. Blaž, koji okuplja renomirane operne soliste i gostujuće umjetnike Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.

Ansambl je osnovan s ciljem približavanja operne umjetnosti publici u sredinama koje nemaju vlastite operne kuće te promicanja hrvatske i svjetske vokalne baštine pisane za muške glasove.

Tijekom proteklih godina nastupio je na brojnim važnim nacionalnim događanjima, među kojima se posebno izdvajaju svečano otvorenje Pelješkoga mosta te koncert "Tesla valovi" u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, održan uz Zagrebačku filharmoniju.

Na pozornici Kule Kamerlengo predstavit će se tenori Filip Filipović, Roko Radovan i Martin Sušnik, baritoni Ljubomir Puškarić i Marin Čargo te basovi Luciano Batinić, Ozren Bilušić i Toni Nežić. Za glasovirsku pratnju bit će zadužen Darijan Ivezić.

Riječ je o prvacima nacionalnih opernih kuća i umjetnicima koji redovito nastupaju na europskim opernim pozornicama, od Pariza i Versaillesa do Barcelone, Bilbaa, Trsta i Maribora.

Više od dva sata opernih klasika

Program donosi više od dva sata najljepših stranica operne literature. Posjetitelji će imati priliku čuti odabrane prizore iz opera "Lucia di Lammermoor", "Rigoletto", "Simon Boccanegra", "Don Carlo", "Nabucco", "Don Pasquale", "Ljubavni napitak", "Lovci na bisere", "Carmen" i "Tannhäuser".

Posebno mjesto u programu zauzima i hrvatsko operno remek-djelo "Nikola Šubić Zrinjski".

Izvest će se neka od najpoznatijih opernih ostvarenja, među kojima su "La donna è mobile", "Una furtiva lagrima", "Au fond du temple saint" i "O du mein holder Abendstern". Svečanu večer u monumentalnom prostoru Kamerlenga zaključit će zbor "U boj, u boj".

Program je oblikovan kao putovanje kroz opernu literaturu u kojem se izmjenjuju intimne arije, veliki dueti, ansambli i zborske scene, čime će publika moći doživjeti punu raskoš tenorskih, baritonskih i basovskih glasova.

Spoj glazbene i likovne umjetnosti

Scenski prostor dodatno će obogatiti skulpture akademskog kipara Tomislava Šalova, stvarajući jedinstvenu cjelinu glazbene i likovne umjetnosti unutar povijesnog ambijenta Kule Kamerlengo.

Osamnaesto izdanje festivala Opera Selecta i ovim koncertom nastavlja svoju misiju dovođenja vrhunskih umjetnika u Trogir te predstavljanja programa koji kvalitetom mogu stati uz bok najuglednijim europskim ljetnim festivalima.

Gala koncert "Operni biseri za muške glasove" održat će se u subotu, 1. kolovoza, s početkom u 21 sat. Ulaznice su dostupne putem sustava Adriaticket, na njegovim prodajnim mjestima te na ulazu u Kulu Kamerlengo prije početka koncerta.