„Operni biseri za muške glasove“ oduševili publiku u Kuli Kamerlengo

Gala koncert „Operni biseri za muške glasove“, održan u subotu, 1. kolovoza, u Kuli Kamerlengo, obilježio je jedan od vrhunaca 18. izdanja festivala klasične glazbe Opera Selecta. Koncert je, kao i prethodnih godina, privukao velik broj posjetitelja, a organizator je pomnim izborom izvođača publici priredio više od dva sata programa posvećenog najljepšim djelima operne literature, u izvedbi istaknutih solista hrvatskih i inozemnih opernih kuća.

Na pozornici Kule Kamerlengo nastupio je Hrvatski vokalni ansambl Sv. Blaž, koji okuplja renomirane operne soliste i gostujuće umjetnike Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Publici su se predstavili tenori Filip Filipović, Roko Radovan i Martin Sušnik, baritoni Ljubomir Puškarić i Marin Čargo te basovi Luciano Batinić, Ozren Bilušić i Toni Nežić, uz glasovirsku pratnju Darijana Ivezića.

Program koncerta obuhvatio je odabrane prizore i arije iz opera Lucia di Lammermoor, Rigoletto, Simon Boccanegra, Don Carlo, Nabucco, Don Pasquale, Ljubavni napitak, Lovci na bisere, Carmen i Tannhäuser, kao i ulomke iz hrvatskoga opernog remek-djela Nikola Šubić Zrinjski.

Tijekom večeri izmjenjivale su se intimne arije, veliki dueti, ansambli i zborske scene, kroz koje su do punog izražaja došle različite boje tenorskih, baritonskih i basovskih glasova. Posebno uspješne izvedbe publika je nagradila dugotrajnim pljeskom i ovacijama, a izvođači su nakon završetka službenog programa izveli i dva bisa.

U prvom bisu, skladbi Jakova Gotovca „Jadranu“, do punog je izražaja došla dirigentska uloga Darijana Ivezića, koji je mjesto za glasovirom zamijenio dirigentskom palicom. Koncert je zaključen klapskom izvedbom pjesme „Šveti Ivane, o moga Trogira“. Sudeći prema reakcijama i komentarima publike, bila je to izvedba za pamćenje i posebno emotivan završetak večeri posvećen Trogiru.

Svečanoj atmosferi koncerta pridonijela je i prisutnost brojnih uzvanika iz kulturnog, javnog i društvenog života. Djevojke i mladići odjeveni u tradicionalne trogirske nošnje dočekivali su uzvanike i publiku na ulazu u Kulu Kamerlengo, dodatno naglašavajući svečani karakter večeri i povezanost festivala s kulturnom baštinom grada.

Koncertu su nazočili zamjenik gradonačelnika Grada Trogira Viktor Novak, izaslanica Ministarstva kulture i medija Ana Perišić Mijić, izaslanik župana Splitsko-dalmatinske županije i pročelnik Upravnog odjela za opću upravu Josip Matković, prorektor Sveučilišta u Splitu Zoran Đogaš, bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač te direktor Turističke zajednice grada Trogira Marin Piveta.

Scenski prostor dodatno su obogatile skulpture akademskog kipara Tomislava Šalova, čime je u povijesnom ambijentu Kule Kamerlengo ostvarena dojmljiva cjelina glazbene i likovne umjetnosti.

Ovacijama publike i dvama bisovima završena je večer koja je još jednom potvrdila visoku umjetničku razinu festivala Opera Selecta. Gala koncert „Operni biseri za muške glasove“ pokazao je kako Trogir tijekom festivalske sezone može ravnopravno stati uz bok istaknutim europskim središtima klasične glazbe, okupljajući vrhunske umjetnike u jedinstvenom povijesnom ambijentu.