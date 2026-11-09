Operna čarolija stiže u Split: Irena Parlov i pijanist Bečke državne opere Stephen Hopkins pripremaju posebnu glazbenu večer

Ljubitelje operne i klasične glazbe u Splitu očekuje posebna koncertna večer. U četvrtak, 17. prosinca 2026. godine, s početkom u 20 sati, u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split nastupit će mezzosopranistica Irena Parlov i američki pijanist Stephen Hopkins, dugogodišnji umjetnički suradnik Bečke državne opere. Koncert se održava u sklopu ciklusa "Splitski krug" i programa "Klasika četvrtkom u Tijardoviću", a publici donosi izbor poznatih opernih arija i drugih vokalnih skladbi iz bogate europske glazbene baštine.

Irena Parlov iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru

Irena Parlov hrvatska je mezzosopranistica s bogatim opernim i koncertnim iskustvom, koja je tijekom karijere ostvarila niz zapaženih nastupa na domaćim i međunarodnim pozornicama. Među njezinim najistaknutijim opernim ulogama su Amneris u Verdijevoj "Aidi", Azucena u "Trubaduru", naslovna uloga u Bizetovoj "Carmen", Dalila u operi "Samson i Dalila" te Ulrica u Verdijevu "Krabuljnom plesu". Posebno mjesto u njezinu repertoaru zauzimaju i djela hrvatskih skladatelja. Tako je nastupala kao Mila u Gotovčevoj operi "Mila Gojsalić" te kao Doma u "Eri s onoga svijeta". Ostvarila je i uloge Romea u Bellinijevoj operi "I Capuleti e i Montecchi", Suzuki u Puccinijevoj "Madama Butterfly" te Varvare u Janáčekovoj "Katji Kabanovoj". Tijekom karijere nastupala je u Hrvatskoj, Sloveniji, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Slovačkoj te Bosni i Hercegovini.

Uz operne nastupe, Parlov je aktivna i na koncertnoj sceni. Izvodila je velika vokalno-simfonijska djela poput Mahlerove Treće simfonije, Beethovenove Devete simfonije i Mozartova "Requiema". Glazbena kritika posebno ističe izražajnost i snagu njezina glasa, bogatu mezzosopransku boju, sigurnost u različitim vokalnim registrima te snažnu scensku prisutnost.

Stephen Hopkins već 16 godina djeluje u Bečkoj državnoj operi

Uz Irenu Parlov na pozornici će nastupiti Stephen Hopkins, američki pijanist, dirigent i korepetitor koji već 16 godina djeluje u prestižnoj Bečkoj državnoj operi. Hopkins je diplomirao glazbu na uglednom američkom Sveučilištu Yale, dok je magisterij iz klavirske pratnje i vokalnog coachinga stekao na Westminster Choir Collegeu. Tijekom profesionalne karijere nastupao je kao pijanist, čembalist i fortepijanist u poznatom bečkom Musikvereinu, a surađivao je i s Bečkom filharmonijom, orkestrom Tonkünstler te brojnim međunarodno priznatim opernim pjevačima. U Bečkoj državnoj operi dirigirao je dječjim i mladenačkim opernim produkcijama te koncertnim izvedbama, a redovito nastupa i kao solist.

Osim izvođačke karijere, bavi se pedagoškim radom. Predaje na Sveučilištu za glazbu i umjetnost Grada Beča, poznatom kao MUK, te vodi majstorske radionice namijenjene pjevačima i korepetitorima. Kritičari posebno ističu njegovu glazbenu senzibilnost, improvizacijske sposobnosti i iznimno razumijevanje vokalne interpretacije.

Na programu poznate operne arije i glazbeni klasici

Splitska publika imat će priliku čuti skladbe velikih europskih skladatelja, među kojima su Camille Saint-Saëns, Petar Iljič Čajkovski, Richard Wagner, Manuel de Falla i Georges Bizet. Program uključuje ariju Dalile iz opere "Samson i Dalila", odabrane romanse Čajkovskog, ulomak iz Wagnerova "Rajnskog zlata" te nekoliko skladbi iz ciklusa "Sedam španjolskih narodnih pjesama" Manuela de Falle. Jedan od prepoznatljivijih trenutaka večeri trebala bi biti izvedba slavne Habanere iz Bizetove opere "Carmen", jedne od najpoznatijih opernih arija na svijetu.

Ulaznice po cijeni od 12 eura

Koncert Irene Parlov i Stephena Hopkinsa održat će se 17. prosinca u 20 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića, na adresi Tončićeva 1 u Splitu. Cijena ulaznice iznosi 12 eura, uz mogućnost ostvarivanja predviđenih popusta. Ulaznice i dodatne informacije o koncertu dostupne su na službenim stranicama Hrvatskog doma Split