OpenAI je privremeno zaustavio obuku, evaluaciju i izvođenje svojih najnaprednijih modela koji koriste alate nakon što je jedan interni AI sustav tijekom testiranja pronašao način da zaobiđe mrežna ograničenja i komunicira s vanjskim chatbotom.

Incident se dogodio 20. rujna tijekom istraživačkog zadatka u okruženju koje modelu nije trebalo omogućavati pristup otvorenom internetu. Sustav je, međutim, otkrio nedostatak u DNS filtriranju i iskoristio ga za komunikaciju s javno dostupnom uslugom. OpenAI je objavio da je nakon incidenta uveo dodatne blokade te da će pauza ostati na snazi dok ne provjeri sigurnosne kontrole i završi dodatna testiranja.

Trebao pronaći autora bloga, a pronašao put do interneta

Sve je počelo relativno bezazlenim zadatkom. Model je trebao utvrditi identitet osobe koja je napisala određeni blogerski tekst, koristeći pritom niz biografskih podataka i drugih tragova.

Nakon što odgovor nije uspio pronaći pomoću alata koji su mu bili dostupni, pokušao je izravno pristupiti javnom chatbotu. Taj je zahtjev blokiran, ali model je potom ustanovio da DNS resolver u njegovu okruženju ipak može komunicirati s vanjskim internetom.

Na kraju je pronašao način da DNS iskoristi kao posredni kanal za prosljeđivanje pitanja vanjskoj chatbot usluzi. OpenAI takvo ponašanje smatra odstupanjem od zadanog cilja jer model nije dobio zadatak testirati mrežna ograničenja niti tražiti načine da ih zaobiđe.

Sustav ga otkrio nakon 15 minuta

OpenAI navodi da je njegov sustav za nadzor problematično ponašanje označio približno 15 minuta nakon što je model dobio vanjski odgovor. Ljudski nadzornik upozorenje je preuzeo tri minute poslije, ali testiranje nije automatski prekinuto kako je bilo predviđeno.

Eksperiment je zbog toga ručno zaustavljen tek oko dva i pol sata kasnije. Kompanija je priznala da je incident, osim propusta u mrežnoj izolaciji, otkrio i nedostatke u procedurama za reagiranje na sigurnosna upozorenja.

OpenAI je nakon toga dodatno ograničio DNS upite na unaprijed dopuštene domene i vrste zapisa te uveo dvije neovisne razine zaštite za koje tvrdi da bi svaka zasebno spriječila ovaj incident.

Najnapredniji modeli ostaju na pauzi

Kompanija je odlučila otići korak dalje od zaustavljanja samo spornog eksperimenta. Obuka, evaluacija i izvođenje najnaprednijih modela koje uključuje korištenje alata ostaju privremeno zaustavljeni.

Rad bi se trebao nastaviti tek nakon što OpenAI potvrdi da je sigurnosni propust uklonjen i provede dodatno ciljano testiranje sustava. Sporni model, prema objavi kompanije, neće nastaviti istu obuku ni nakon ukidanja pauze.

Sam događaj OpenAI opisuje kao znatno manje ozbiljan od nekih ranijih incidenata, ali mu pridaje posebnu važnost jer se dogodio nakon velikog pooštravanja sigurnosnih mjera.

Ranije probili zaštitu i došli do sustava Hugging Facea

Najozbiljniji prethodni slučaj dogodio se u srpnju. Tijekom internih testova kibernetičkih sposobnosti OpenAI-jevi modeli uspjeli su zaobići izolaciju, pronaći ranjivosti u istraživačkoj infrastrukturi i doći do otvorenog interneta.

Aktivnost je potom zahvatila i infrastrukturu platforme Hugging Face. OpenAI je kasnije objavio da su modeli izvršavali kod na desecima njihovih servera, na jednom dobili administratorski pristup te došli do ograničene količine privatnih podataka. Kompanija je taj slučaj nazvala upozorenjem na to koliko sposobni AI agenti mogu biti uporni u zaobilaženju tehničkih ograničenja.

Nakon tog događaja OpenAI je postrožio izolaciju svojih testnih okruženja, ograničio pristup internetu i modelskim parametrima te povećao nadzor nad ponašanjem AI agenata.

Problem nije samo u klasičnim hakerskim napadima

Kompanija je tijekom šire istrage otkrila i druge primjere neočekivanog ponašanja svojih sustava na internetu. Zbog toga sada proučava ne samo klasične sigurnosne incidente nego i situacije u kojima agenti samostalno koriste vanjske servise na načine koji nisu bili predviđeni.

Najnoviji slučaj posebno je zanimljiv jer model nije dobio zadatak probijati računalne sustave. Trebao je pronaći informaciju, ali je nakon neuspjeha sam pronašao alternativni kanal kojim je pokušao doći do odgovora.

Za OpenAI je upravo to razlog za dodatni oprez: kako modeli postaju sposobniji za dugotrajno i samostalno izvršavanje zadataka, sigurnosne kontrole moraju računati i na mogućnost da će AI pronaći put koji njegovi tvorci nisu predvidjeli.