Općina u Dalmatinskoj zagori sprema novčane nagrade za prijave onečišćivača: Madraci, namještaj i građevinski otpad usred prirode:

Prizori iz Dalmatinske zagore još jednom pokazuju koliko je problem ilegalnog odlaganja otpada ozbiljan. Odbačeni madraci, dijelovi namještaja, građevinski materijal i različite vrste kućanskog otpada završili su ondje gdje im nikako nije mjesto – u prirodi, među stablima i raslinjem.

Na području Ogorja, u općini Muć, provedena je akcija prikupljanja i uklanjanja nepropisno odloženog otpada koju su zajednički organizirale Hrvatske šume i Općina Muć. Fotografije objavljene nakon akcije otkrivaju razmjere neodgovornog ponašanja pojedinaca, ali i zahtjevnost uklanjanja otpada s teško pristupačnih terena.

Općina priprema novčane nagrade za prijave

Osim same akcije čišćenja, iz Općine Muć stiže i najava zanimljivog poteza u borbi protiv divljih odlagališta. Naime, razmatra se uvođenje sustava kojim bi se građane aktivno uključilo u otkrivanje osoba koje nepropisno odbacuju otpad, uz mogućnost ostvarivanja novčane nagrade.

Prema najavi Općine, građani bi mogli prijavljivati onečišćivače okoliša i dostavljati dokaze o počiniteljima, a za takve prijave potencijalno bi mogli biti i financijski nagrađeni.

Važno je naglasiti da mjera još nije uvedena. Pravila prema kojima bi se dodjeljivale nagrade tek trebaju biti utvrđena, a zasad nije objavljeno koliki bi iznosi mogli biti isplaćivani, kakvi bi se dokazi prihvaćali niti pod kojim bi uvjetima građani ostvarivali pravo na nagradu.

Divlja odlagališta ozbiljan su problem

Nepropisno odlaganje otpada u šumama i na šumskom zemljištu predstavlja ozbiljnu prijetnju okolišu. Osim što narušava izgled krajolika, takav otpad može ugroziti biljni i životinjski svijet, a ovisno o vrsti odbačenih materijala, postoji i opasnost od onečišćenja tla i voda.

Upravo zato iz Općine Muć ističu da cilj nije samo ukloniti postojeća divlja odlagališta nego i spriječiti nastanak novih. Najavljene mjere trebale bi potaknuti građane na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša i pomoći u otkrivanju odgovornih za njegovo onečišćavanje.

Građane pozivaju da koriste reciklažno dvorište

Iz Općine podsjećaju i da građanima na raspolaganju stoji reciklažno dvorište u radnoj zoni Prisike, gdje mogu propisno zbrinuti odgovarajuće vrste otpada.

Naglašavaju kako je očuvanje okoliša zajednička odgovornost te pozivaju stanovnike da svojim ponašanjem pridonesu zaštiti šuma i prirodnog prostora općine.

Hoće li najavljeni sustav novčanih nagrada za prijave počinitelja zaživjeti i koliko će biti učinkovit, tek treba vidjeti. No, već sama najava pokazuje da u Muću, uz uklanjanje postojećeg otpada, žele poduzeti dodatne korake kako bi se spriječilo njegovo ponovno odlaganje.