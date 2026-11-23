Općina Tisno objavila je javni natječaj za prodaju dviju nekretnina u svom vlasništvu ukupne površine 353 četvorna metra, a početna cijena određena je na 168,12 eura po četvornome metru, odnosno ukupno 59.346,36 eura. Riječ je o zemljištima u Ulici Stjepana Radića, a obje čestice nalaze se u zoni M1, što prema važećem prostornom planu znači mješovitu, pretežito stambenu namjenu. Tema je zanimljiva jer spaja lokalnu imovinsku politiku, tržište nekretnina i prostorno planiranje.

Iako se na prvi pogled radi o relativno malim parcelama, prodaja općinske imovine uvijek otvara pitanje zašto se pojedino zemljište prodaje i kakvu vrijednost ono ima za lokalnu zajednicu. U mjestima poput Tisnog svaka građevinska čestica može imati dodatnu težinu zbog ograničenog prostora i stalnog pritiska na obalu i naselja. Upravo zato ovakve natječaje ne treba promatrati samo kroz broj četvornih metara i početne cijene.

Veća parcela je preko puta kućnog broja 57

Prva i veća nekretnina nosi oznaku 1255/587 i ima 235 četvornih metara. Nalazi se preko puta kućnog broja 57, a početna cijena za tu parcelu iznosi 39.508,20 eura. Sama veličina parcele sugerira da bi mogla biti zanimljivija potencijalnim kupcima, ali konačna iskoristivost ovisit će o prostornim uvjetima i konkretnim mogućnostima gradnje.

Druga parcela, oznake 1255/588, ima 118 četvornih metara i smještena je preko puta kućnog broja 45. Njezina početna cijena iznosi 19.838,16 eura. Premda je manja i jeftinija, to ne znači nužno da je manje zanimljiva, osobito ako se može povezati sa susjednim zemljištem ili ako ima određeni položajni potencijal.

Građevinska zona ne znači automatski i jednostavnu gradnju

Važno je naglasiti da činjenica da se čestice nalaze u zoni mješovite, pretežito stambene namjene ne znači da se na svakoj od njih automatski može graditi samostalna kuća ili drugi objekt. Na mogućnost gradnje utječu brojni čimbenici, među kojima su minimalna površina građevne čestice, pristup prometnici, oblik parcele, udaljenost od susjednih objekata i drugi uvjeti iz prostornog plana. Upravo zato potencijalni kupci ne bi smjeli ostati samo na općoj oznaci zone.

Drugim riječima, kupac bi prije odluke trebao provjeriti može li se zemljište koristiti kao samostalna građevna čestica ili je njegova tržišna vrijednost veća kao dopuna nekoj susjednoj parceli. To je osobito važno kod manjih nekretnina, gdje prostorni uvjeti često odlučuju o tome je li riječ o atraktivnom građevinskom zemljištu ili tek o ograničeno korisnoj površini. Takve nijanse često se izgube u kratkim objavama, a zapravo su presudne.

Važno je i pitanje zašto Općina prodaje zemljišta

Osim samih lokacija i cijena, zanimljivo je i pitanje motiva prodaje. Lokalna samouprava nerijetko prodaje manje nekretnine kako bi aktivirala imovinu koja joj nije nužna za vlastite potrebe ili kako bi osigurala prihod za druge projekte. U tom smislu, bilo bi korisno doznati planira li Općina Tisno novac od prodaje usmjeriti prema nekom konkretnom komunalnom zahvatu ili drugoj javnoj potrebi.

Takav podatak mogao bi ovoj priči dati dodatnu vrijednost, jer bi pokazao ne samo što se prodaje nego i čemu bi prihod mogao služiti. Bez toga vijest ostaje na razini tržišne informacije, a s time postaje i priča o upravljanju javnom imovinom. U svakom slučaju, riječ je o natječaju koji će sigurno privući pozornost onih koji prate kretanja na obalnom tržištu zemljišta.