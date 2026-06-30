Općina Podstrana treću godinu zaredom nagradila najuspješnije učenike OŠ Strožanac – uručeni bicikli i prijenosna računala

Općina Podstrana danas je svečano nagradila najuspješnije učenike Osnovne škole Strožanac za školsku godinu 2025./2026. Nastavljajući tradiciju započetu prije dvije godine, Općina je i ove godine najboljim učenicima od 5. do 8. razreda uručila osam sportskih bicikala kao priznanje za njihov trud, rad i izvrsne rezultate tijekom školske godine.

Riječ je o projektu kojim Općina Podstrana želi nagraditi izvrsnost, ali i promicati zdrav način života te potaknuti djecu na bavljenje sportom i rekreacijom.

Ovogodišnji dobitnici sportskih bicikala su:

* Petar Sunara (5.a – 5. razredi, A smjena)

* Toma Katušić (5.e – 5. razredi, B smjena)

* Bruna Marić (6.c – 6. razredi, A smjena)

* Ante Topić (6.e – 6. razredi, B smjena)

* Marija Pogačić (7.c – 7. razredi, A smjena)

* Meri Čale (7.f – 7. razredi, B smjena)

* Marko Gudelj (8.b – 8. razredi, A smjena)

* Dominik Jukić (8.d – 8. razredi, B smjena)

Posebna novost ove godine bila je dodjela prijenosnih računala učenicima osmih razreda koji su svih osam godina osnovnoškolskog obrazovanja završili s odličnim uspjehom, odnosno prosjekom ocjena 5,0. Time je Općina Podstrana željela dodatno istaknuti i nagraditi učenike koji su tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovanja kontinuirano ostvarivali izvrsne rezultate.

Prijenosna računala uručena su učenicima:

* Leoni Sefer (8.a)

* Marku Gudelju (8.b)

* Dominiku Jukiću (8.d)

* Lauri Topić (8.d)

Tom prilikom načelnik Općine Podstrana istaknuo je kako mu je upravo ova svečanost jedna od najdražih tijekom godine.

„Kao načelniku Općine Podstrana, ali i kao nekadašnjem profesoru fizike u Osnovnoj školi Strožanac, ovo mi je jedan od najdražih događaja u godini. Posebno me veseli vidjeti učenike koji svojim trudom, radom i odgovornošću ostvaruju izvrsne rezultate, jer znam koliko je iza svakog uspjeha uloženog vremena, odricanja i podrške njihovih obitelji i učitelja.

Već treću godinu zaredom nagrađujemo najuspješnije učenike sportskim biciklima, a ove smo godine uveli i novu nagradu – prijenosna računala za učenike koji su svih osam razreda završili s odličnim uspjehom. Time želimo poslati jasnu poruku da se izvrsnost prepoznaje i cijeni te da će Općina Podstrana uvijek biti partner djeci i mladima koji ulažu u svoje znanje.

Naša je obveza stvarati okruženje u kojem će mladi imati poticaj razvijati svoje potencijale, a vjerujem da su upravo ulaganje u obrazovanje i nagrađivanje izvrsnosti među najboljim ulaganjima koja jedna lokalna zajednica može napraviti. Iskreno čestitam svim nagrađenim učenicima i želim im puno uspjeha u daljnjem školovanju i životu“, poručio je načelnik.

Dodjelom ovih nagrada Općina Podstrana nastavlja ulagati u obrazovanje i poticanje izvrsnosti među mladima, potvrđujući kako su znanje, rad i odgovornost vrijednosti koje zaslužuju javno priznanje i podršku zajednice.