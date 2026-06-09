Općina Podstrana razveselila vrtićance prigodnim poklonima za Dan Općine

Povodom obilježavanja Dana Općine Podstrana i blagdana svetog Ante, zaštitnika Podstrane, Općina Podstrana i ove je godine osigurala prigodne poklone za svu djecu koja pohađaju dječje vrtiće na području općine.

Poklon paketi dostavljeni su vrtićima kako bi najmlađim stanovnicima Podstrane uljepšali dane obilježavanja općinskog blagdana te im pružili dodatni razlog za veselje i zajedničku igru.

Briga o djeci i stvaranje kvalitetnih uvjeta za njihov odrastanje jedan su od trajnih prioriteta Općine Podstrana. Kroz različite mjere i projekte, Općina kontinuirano ulaže u predškolski odgoj i obrazovanje te pruža podršku obiteljima s djecom.

„Kao profesor, vjerujem da je ulaganje u djecu najvrjednije ulaganje koje možemo ostaviti budućim generacijama. Njihov osmijeh, sreća i bezbrižnost najbolja su potvrda da gradimo zajednicu po mjeri čovjeka i obitelji. Stoga smo i ove godine željeli razveseliti naše najmlađe te im na simboličan način pokazati da mislimo na njih i njihove potrebe“, istaknuo je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić.

Općina Podstrana nastavit će provoditi aktivnosti i programe usmjerene na poboljšanje kvalitete života djece i mladih, prepoznajući ih kao najvažniji temelj budućeg razvoja zajednice.