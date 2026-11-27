U prostorijama Općine Podstrana održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija za akademsku 2026./2027. godinu. Ove je godine dodijeljena ukupno 101 stipendija, čime Općina nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku učenicima i studentima te poticati obrazovanje, izvrsnost i razvoj mladih generacija.

Poseban naglasak ponovno je stavljen na deficitarna zanimanja, za koja su dodijeljene 53 stipendije. Uz njih, dodijeljeno je i 38 stipendija prema ostvarenim rezultatima, šest stipendija srednjoškolcima, dvije stipendije studentima sportašima, dvije na osnovi invaliditeta te jedna na osnovi socijalnog statusa.

Mjesečni iznosi stipendija kreću se od 110 do 200 eura, ovisno o ostvarenim rezultatima u prethodnoj akademskoj godini. Tako će 11 stipendista primati 200 eura mjesečno, njih 29 po 180 eura, 31 stipendist 150 eura, dok će 30 stipendista primati 110 eura mjesečno.

Uz svečano potpisivanje ugovora, stipendistima su uručeni i prigodni pokloni, a susret je nastavljen u ugodnom druženju.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić čestitao je svim ovogodišnjim stipendistima te istaknuo kako je kontinuirana podrška obrazovanju jedan od važnih prioriteta Općine.

„Iznimno mi je drago što smo i ove godine okupili velik broj naših mladih, uspješnih i ambicioznih ljudi kojima smo dodjelom stipendija željeli pružiti konkretnu podršku i dodatno ih potaknuti na daljnje obrazovanje i usavršavanje. Iza svakog uspjeha stoje trud, odricanje, upornost i podrška obitelji, a naš je cilj prepoznati taj trud i mladima olakšati njihov obrazovni put.

Posebno nam je važno što značajan dio stipendija usmjeravamo prema deficitarnim zanimanjima jer na taj način, uz potporu pojedincima, razmišljamo i o potrebama našega društva i budućnosti naše zajednice. Vjerujem da su znanje i obrazovanje temelj svakog napretka. Želimo da naši mladi imaju priliku razvijati svoje sposobnosti, ostvarivati svoje ambicije i graditi svoju budućnost, a pritom znaju da imaju podršku svoje Općine.

Svaki uspjeh naših učenika i studenata ujedno je i uspjeh Podstrane. Od srca im čestitam i želim puno uspjeha u nastavku školovanja i studiranja. Nastavit ćemo ulagati u obrazovanje jer je ulaganje u mlade ujedno ulaganje u budućnost naše općine“, poručio je načelnik Mijo Dropuljić.

Dodjelom stipendija Općina Podstrana nastavlja graditi sustav podrške mladima, prepoznajući važnost znanja, obrazovanja i stvaranja novih prilika. Upravo su mladi ljudi, njihovi potencijali, ideje i znanje jedan od najvažnijih temelja budućeg razvoja Podstrane.