Općina Marina donosi bogat program: Lovačka i ribarska fešta, malonogometni turnir i Večer folklora

Pred stanovnicima i posjetiteljima Općine Marina još je jedan tjedan ispunjen glazbom, tradicijom, sportom i zajedničkim druženjem. Od 7. do 9. kolovoza na nekoliko lokacija održat će se niz događanja za sve generacije.

Program započinje u petak, 7. kolovoza, u Marini, gdje će se održati Lovačka fešta povodom 20. obljetnice osnutka Lovačke udruge "Jareb" Gustirna. Posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda s deset kotlića specijaliteta od divljači i ribe, bogata lutrija te glazbeni program uz Miru Boema i Aritmija bend.

Dan kasnije, u subotu, 8. kolovoza, na plaži u Poljicima održat će se tradicionalna Ribarska fešta, koja počinje u 20 sati, a za dobru atmosferu pobrinut će se Fortis Band.

Istoga dana u Blizni Donjoj započinje i 18. memorijalni malonogometni turnir "Antonia Ivakić", koji će okupiti seniore, veterane i djecu. Prijave ekipa otvorene su do 5. kolovoza, a broj sudionika je ograničen.

Program završava u nedjelju, 9. kolovoza, kada će se u Vinišću, s početkom u 20 sati, održati Večer folklora "Čuvari baštine". Posjetitelji će imati priliku uživati u nastupima Udruge pučkih pjevača "Lanterna" Općine Marina, KUD-a Primorski Dolac, KUU "Andrija Matijaš Pauk" (sekcije Ojkavica i mandolinisti), Udruge građana Krč iz Primoštena te gosta iznenađenja.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre zabave, domaće gastronomije, sporta i tradicijske kulture da im se pridruže i budu dio bogatog ljetnog programa u Općini Marina.