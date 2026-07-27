Općina Lovreć: "Poštanski ured u Studencima ponovno otvoren na novoj lokaciji"

Kako otkriva Općina Lovreć, nakon razdoblja privremenog zatvaranja danas je svečano otvoren novouređeni poštanski ured u Studencima, na novoj adresi, u Ulici dr. Franje Tuđmana 11, na "školskoj stanici".

Otvorenjem ureda na novoj lokaciji stanovnicima Studenaca ponovno je omogućena dostupnost poštanskih usluga u suvremeno uređenom i funkcionalnom prostoru.

"Veseli nas što će mještani Studenaca od sada poštanske usluge moći obavljati u ugodnijem okruženju, uz nastavak pružanja kvalitetne i pouzdane usluge", poručili su iz Općine Lovreć.

Podsjećaju da je radno vrijeme poštanskog ureda od 12:30 do 14:30 sati svakoga radnog dana.

"Novootvoreni poštanski ured predstavlja važan doprinos svakodnevnom životu naše zajednice. Svim djelatnicima želimo puno uspjeha u radu te vjerujemo da će novouređeni prostor biti na zadovoljstvo svih korisnika", objavila je Općina Lovreć.