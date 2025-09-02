Općina Klis dobila dva električna vozila za pomoć najpotrebitijima

U Općini Klis u sklopu projekta Green LaMiS nabavljena su dva potpuno električna vozila Dacia Spring u sklopu projekta Green LaMis. Ova ekološki prihvatljiva vozila već su u upotrebi i omogućuju djelatnicima brže, učinkovitije i ekološki prihvatljivije pružanje socijalnih usluga najpotrebitijima u zajednici.

Ova ulaganja potvrđuju predanost Općine Klis održivosti i brizi za najugroženije članove društva. Korištenjem električnih vozila smanjuje se emisija CO₂ te se istodobno osigurava bolja povezanost i kvalitetnija podrška korisnicima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.826.265,00 €, od čega 80% (1.461.012,00 €) sufinancira Europska unija.

Projekt Green LaMiS usmjeren je na razvoj zajedničkog transnacionalnog rješenja za održivo pružanje društvenih usluga u „posljednjoj milji dostave“ u srednjim i manjim gradovima Srednje Europe. Njegov cilj je unaprijediti načine pružanja socijalnih usluga, smanjiti emisiju štetnih plinova i doprinijeti smanjenju prometnih gužvi.

Kroz projekt će se razvijati zajednička strategija i akcijski plan, temeljeni na inovativnom metodološkom alatu za izračun ugljičnog otiska, uz dodatne indikatore teritorijalne morfologije i karakteristika socijalnih usluga.

Zajedno gradimo zeleniju budućnost - izvijestili su iz Općine Klis.