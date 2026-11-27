Na razini cijele zajednice, teku pripreme za adventski program u općini Dugopolje. Suradnja javnog i privatnog sektora s lokalnim udrugama i ove godine rezultirala je bogatim programom – svatko će se pronaći u svom kutku ove božićne čarolije.

Četiri vikenda zabavnih i vjerskih događanja, uz sadržaj za djecu i humanitarni čin predstavljaju ovogodišnji karakter adventa u Dugopolju.

Ove godine, novost je priprema velikog klizališta na natkrivenoj šetnici Sportskog centra Hrvatski vitezovi u Dugopolju. Ivana Goreta Balić pobrinut će se da svi zainteresirani budu spremni za zimske avanture na snijegu u okviru škole klizanja za djecu. Svečano otvorenje klizališta i Božićnog sela je u subotu, 28.11.2026., u 17 sati uz DJ Emila. Ulaz je slobodan.

Glazbeni program otvara nezaobilazni rock sastav PRLJAVO KAZALIŠTE, koji će zabavljati publiku u subotu 5. prosinca u večernjim satima.

Iduću subotu, 12. prosinca, posjetitelji će pjevati uz stihove jedinstvenog DUŠKA KULIŠA. Prije koncerta, Općina Dugopolje priprema tradicionalni zajednički ručak u poslijepodnevnim satima, dok će djeca uživati u moto akrobacijama u organizaciji MK Saranjsek Zagora. Da bi ugođaj bio potpun, udruga DAR Dugopolje pokrenula je dobrotvornu božićnu lutriju, u koju je uključena gotovo cijela zajednica, a ovogodišnja sredstva idu upravo za one koji su uvijek na raspolaganju cijeloj zajednici-vatrogascima DVD-a Dugopolje. Izvlačenje lutrije je u subotu, 12.12., prije večernjeg koncerta.

Posljednji vikend prije božićnih blagdana, posvećen je suvremenoj kršćanskoj duhovnoj glazbi. Župa sv. Mihovila Ark. Dugopolje organizira koncert grupe Božja Slava Band u subotu 19. prosinca.

Lokacija navedenih glazbenih i vjerskih događanja je središnji Trg domovinske zahvalnosti u Dugopolju (preko puta zgrade OŠ Dugopolje). Ovdje će biti i adventske kućice gdje će posjetitelji okusiti blagdansku hranu i piće.

Više detalja o pojedinim događanjima i samom klizalištu, pratite na službenim stranicama i društvenim mrežama Općine Dugopolje i Turističke zajednice Općine Dugopolje.

Pozivamo vas da iskoristite priliku i osjetite dašak blagdanske čarolije u Dugopolju!