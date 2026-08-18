Općina Dugi Rat o upozorenju na vozilu DVD-a Omiš: "Nije bila riječ o kažnjavanju vatrogasaca"

Općina Dugi Rat oglasila se nakon što se društvenim mrežama proširila objava prema kojoj je prometni redar kaznio vozilo DVD-a Omiš. Iz Općine tvrde da vatrogascima nije izrečena novčana kazna, već da je na vozilu ostavljeno isključivo upozorenje zbog nepropisnog parkiranja.

Kako navode, vatrogasni kombi bio je parkiran na kolniku, dijelom na obilježenom pješačkom prijelazu, na izlazu iz Omiške ulice prema državnoj cesti D8.

"Prometni redar na mjestu je više od sat vremena čekao vozača kako bi se vozilo uklonilo, a nakon što se vozač u tom vremenu nije pojavio, na vozilu je ostavljeno isključivo upozorenje zbog nepropisnog parkiranja – bez ikakve novčane kazne", naveli su iz Općine.

Tvrde da nije bilo vidljivo da je vozilo u intervenciji

Dodaju kako u trenutku kada je prometni redar zatekao kombi nisu bili uključeni svjetlosni ni zvučni signali, niti je, prema njihovim navodima, bilo drugih okolnosti iz kojih bi se moglo zaključiti da se vozilo nalazi u intervenciji.

Iz Općine Dugi Rat izrazili su žaljenje što je cijela situacija na društvenim mrežama predstavljena na način koji je, kako kažu, bacio nepotrebnu sjenu na dane obilježene borbom s požarima.

"Vjerujemo da opisane okolnosti jasno pokazuju da nije bila riječ o kažnjavanju vatrogasaca, već o odgovornom i savjesnom postupanju prometnog redara u konkretnoj situaciji", poručili su.

Na kraju su zahvalili vatrogascima na njihovu radu, hrabrosti i požrtvovnosti u borbi s požarima i zaštiti ljudi i imovine.

"Upravo zato vjerujemo da ovoj situaciji treba vratiti njezin stvarni kontekst i ne dopustiti da jedno upozorenje zbog nepropisnog parkiranja zasjeni ono što je ovih dana doista važno", zaključili su.