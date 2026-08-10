Opasno splitsko križanje opet pokazuje zašto je postalo "crna točka": Nova snimka otkriva koliko je situacija rizična

Na jednom od prometnijih i, prema iskustvima vozača, problematičnijih raskrižja u Splitu, na križanju Ulice Domovinskog rata, Ulice Slobode i Ulice Hrvatske ratne mornarice kod svima znanog Kroma, ponovno je zabilježena opasna prometna situacija.

Na snimci iz vozila vidi se automobil koji dolazi iz smjera Ulice Slobode i nastavlja ravno prema Ulici Hrvatske ratne mornarice. U trenutku prolaska kroz raskrižje u njegovoj se putanji iznenada pojavljuje motociklist koji dolazi iz smjera Ulice Hrvatske ratne mornarice i skreće ulijevo prema Ulici Domovinskog rata.

Motociklist je pritom ušao duboko u raskrižje, čime se našao na putanji vozila koje je nastavilo ravno.

- Nekada bahatost nema granicu - jedan je od komentara ispod videa.

- Motorist ima prednost prolaska svugdje tako da zapravo su bahati vozači na 4 kola jer ga nisu pustili. Također kroz crveno i pješački isto a ako mu se sprdne može i po trotoaru vozit - ironično će drugi.

- Ja tu ne vidim ništa sporno, može objašnjenje - napisao je treći korisnik Facebooka, nakon čega je nastala žestoka rasprava u komentarima...

Video pogledajte u nastavku:

Ovo raskrižje već je godinama poznato po učestalim prometnim nezgodama i opasnim situacijama, a upravo su skretanja ulijevo jedan od problema na koje vozači često upozoravaju.