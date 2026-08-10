Opasno splitsko križanje opet pokazuje zašto je postalo "crna točka": Nova snimka otkriva koliko je situacija rizična

Na jednom od prometnijih i, prema iskustvima vozača, problematičnijih raskrižja u Splitu, na križanju Ulice Domovinskog rata, Ulice Slobode i Ulice Hrvatske ratne mornarice kod svima znanog Kroma, ponovno je zabilježena opasna prometna situacija.
VIDEO Mislili ste da je kod Kroma nedopušteno skretanje ulijevo najčešće? Varate se...
Na snimci iz vozila vidi se automobil koji dolazi iz smjera Ulice Slobode i nastavlja ravno prema Ulici Hrvatske ratne mornarice. U trenutku prolaska kroz raskrižje u njegovoj se putanji iznenada pojavljuje motociklist koji dolazi iz smjera Ulice Hrvatske ratne mornarice i skreće ulijevo prema Ulici Domovinskog rata.
VIDEO NA "CRNOM" SPLITSKOM RASKRIŽJU Motorist mu ne dozvoljava da prođe jer je zabranjeno skrenio
Motociklist je pritom ušao duboko u raskrižje, čime se našao na putanji vozila koje je nastavilo ravno.
- Nekada bahatost nema granicu - jedan je od komentara ispod videa.
- Motorist ima prednost prolaska svugdje tako da zapravo su bahati vozači na 4 kola jer ga nisu pustili. Također kroz crveno i pješački isto a ako mu se sprdne može i po trotoaru vozit - ironično će drugi.
- Ja tu ne vidim ništa sporno, može objašnjenje - napisao je treći korisnik Facebooka, nakon čega je nastala žestoka rasprava u komentarima...
Video pogledajte u nastavku:
Ovo raskrižje već je godinama poznato po učestalim prometnim nezgodama i opasnim situacijama, a upravo su skretanja ulijevo jedan od problema na koje vozači često upozoravaju.
Vozači jutros svjedočili opasnom prekršaju na raskrižju kod Kroma. Srećom, prošlo je bez fatalnih posljedica