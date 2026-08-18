Opasni pritvorenik pobjegao čuvarima, predsjednica suda upozorava: ‘Ne znamo što je spreman učiniti’

Deseci policajaca u potrazi su za 47-ogodišnjim muškarcem koji je pobjegao sa Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, muškarac je pobjegao s lisicama na rukama uoči sprovođenja u remetinečki pritvor. Uživo se u programu s najnovijim informacijama javila reporterka Barbara Štrbac, koja je razgovarala s predsjednicom Županijskog suda Kornelijom Kallay Blažeković, koja se nalazila na sudu u vrijeme bijega.

Štrbac je rekla da je zatvorenik još uvijek u bijegu, a da se sve raspoložive snage tragaju za njim.

Priveden zbog izricanja istražnog zatvora

Kallay Blažeković opisala je da je osumnjičenik danas priveden dežurnoj sutkinji istrage zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudske odluke i povrede prava djeteta i da je zato Državno odvjetništvo za njega predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela.

"Naime, istražni zatvorenik je 14. kolovoza izdržao kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i osam mjeseci, a 15. kolovoza je već na Facebooku objavio neprimjerene sadržaje u odnosu na žrtvu, svoju bivšu izvanbračnu suprugu, radi čega je i Državno odvjetništvo predložilo dežurnoj sutkinji istrage određivanje istražnog zatvora", objasnila je Kallay Blažeković.

Pobjegao dok se trebao ukrcati u policijsko vozilo

Sutkinja istrage odredila je istražni zatvor, opisala je Kallay Blažeković, da bi negdje oko pola 3, nakon objave odluke, istražni zatvorenik pobjegao ispred zgrade suda za vrijeme dok se trebao ukrcati u vozilo policije.

"On se okrenuo u suprotnom smjeru i s lisicama na rukama krenuo u jedan brzi bijeg. S obzirom da je niže, krhke građe, bijeg je bio vrlo brz i nestao je, evo, lijevo od suda, u ovo naselje", rekla je predsjednica suda.

Interventna policija štiti žrtvu

Odmah je obaviještena interventna policija, koja je odmah otišla do žrtve da je zaštiti, a zaštitu će ona i njena djeca imati do daljnjega, odnosno dok se zatvorenik, koji je još uvijek u bijegu, ne pronađe.

Kaže da se nije moglo pretpostaviti da će se odlučiti na bijeg.

"Zaista, to se jako rijetko, gotovo nikada, ne događa", rekla je Kallay Blažeković, a na pitanje je li bjegunac opasan rekla je da je to teško procijeniti.

Građane se upozorava da je on u bijegu

"Ali svakako se građane upozorava da je on u bijegu. Ima majicu crvene boje, kratkih rukava, ima lisice još uvijek na rukama, i zaista, ne može se pretpostaviti što je spreman učiniti, ali nema oružje, nije naoružan", rekla je predsjednica suda i dodala da za njim tragaju sve raspoložive policijske snage u Velikoj Gorici i Novom Zagrebu, koji je mogući krug njegova bijega.

Kaže da su DORH i sud reagirali vrlo brzo kad je bila riječ o uhićenju i privođenju jer je bjegunac uhićen odmah nakon što je objavio neprimjereni sadržaj na Facebooku te mu je odmah određen istražni zatvor.

Štrbac je u zaključenju javljanja uživo dodala da je Dnevnik Nove TV o ovom slučaju obiteljskog nasilja već izvještavao, i to zbog toga što u nekoliko navrata žrtva nije dobivala svu potrebnu zaštitu.