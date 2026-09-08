Opasni otpad mogao bi dobiti novu spalionicu: Hoće li biti izgrađena u Dalmaciji?

Nakon što je HDZ objavio inicijativu prema Fondu za zaštitu okoliša i nadležnom ministarstvu da se ispita koje bi hrvatske općine i gradovi bili zainteresirani za prihvat postrojenja za spaljivanje opasnog otpada, reagirala je šibenska gradska vijećnica Iris Ukić Kotarac.

HDZ-ova inicijativa, prema njezinim riječima, predviđa i mogućnost odgovarajuće naknade lokalnoj zajednici koja bi prihvatila takvo postrojenje. Ukić Kotarac smatra da u Šibeniku zbog toga ne treba stvarati paniku, ali upozorava da pitanje ne treba ni zanemariti.

Od gradonačelnika Šibenika Željka Burića i šibensko-kninskog župana Paška Rakića stoga traži jasan odgovor – bi li Grad i Županija bili spremni prihvatiti postrojenje za spaljivanje opasnog otpada.

Razdvaja Bikarac, energanu i spalionicu opasnog otpada

Ukić Kotarac pritom naglašava kako je važno razlikovati tri stvari – postojeći Centar za gospodarenje otpadom Bikarac, projekt energane na Bikarcu te potencijalno buduće postrojenje za spaljivanje opasnog otpada.

Prema prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije, navodi, na Bikarcu je predviđena obrada i odlaganje komunalnog, tehnološki neopasnog i inertnog otpada za potrebe Županije.

Kada je riječ o opasnom otpadu, na toj su lokaciji predviđeni prihvat, predobrada i privremeno skladištenje otpada stanovnika Šibensko-kninske županije, nakon čega bi se on otpremao u centar koji bi trebao biti određen na državnoj razini.

S druge strane, projekt energane na Bikarcu odnosi se na energetsku oporabu otpada. Grad Šibenik za izradu projektno-tehničke dokumentacije tog projekta dobio je gotovo tri milijuna eura od Fonda za zaštitu okoliša.

Ukić Kotarac podsjeća kako već gotovo dvije godine postavlja pitanja o tom projektu, među ostalim o njegovoj prostorno-planskoj osnovi, potrebnim količinama i porijeklu otpada, tehnologiji koja bi se koristila, utjecaju na okoliš te ekonomskoj opravdanosti.

„Ne tvrdim da je Bikarac kandidat“

Posebno naglašava kako aktualnu inicijativu vezanu uz spalionicu opasnog otpada ne treba automatski povezivati s Bikarcom.

„Ne tvrdim da je Bikarac kandidat za spalionicu opasnog otpada. Ne tvrdim ni da postoji odluka da se takvo postrojenje gradi u Šibeniku. Za to nemam dokaz i takvu tvrdnju ne iznosim“, poručila je.

Ipak, smatra da bi lokalna vlast trebala unaprijed iznijeti svoj stav, upravo zato što se na nacionalnoj razini počinje razgovarati o pronalasku lokalne zajednice koja bi bila spremna prihvatiti takvo postrojenje.

Zbog toga Burića i Rakića pita hoće li Šibenik i Šibensko-kninska županija iskazati interes za njegov prihvat.

Županu Rakiću uputila je i dodatno pitanje vezano uz novi Prostorni plan. Kako navodi, u prijedlogu dokumenta, u dijelu koji uređuje obradu i oporabu opasnog otpada, izričito stoji da „nije dozvoljena termička obrada opasnog otpada“.

Ukić Kotarac traži odgovor hoće li takva odredba ostati i u konačnoj verziji Prostornog plana.

Pita i gdje je županijski Plan gospodarenja otpadom

Otvorila je i pitanje Plana gospodarenja otpadom Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2023. do 2028. godine.

Prema njezinim navodima, Županija je još u dokumentima iz 2023. godine navodila kako se Plan nalazi u „završnoj fazi izrade“. Tri godine poslije, tvrdi Ukić Kotarac, javnosti treba odgovoriti je li dokument u međuvremenu donesen.

Ako jest, traži informaciju kada ga je i kojom odlukom usvojila Županijska skupština te gdje je dostupan građanima. Ako nije, pita zbog čega još nije donesen i kada se njegovo donošenje očekuje.

Smatra kako je taj dokument važan i za raspravu o budućnosti Bikarca i projektu energane jer bi trebao pokazati količine i vrste otpada koje nastaju na području Županije, potrebne kapacitete te način na koji će se otpadom dugoročno gospodariti.

Posebno propituje na temelju kojih se količina otpada opravdava projekt energane na Bikarcu ako se za njezin rad razmatra mogućnost korištenja otpada koji dolazi izvan Šibensko-kninske županije.

Za projekt energane već su osigurana sredstva za izradu dokumentacije, izrađuju se studije, a u tijeku su i izmjene Prostornog plana, zbog čega Ukić Kotarac smatra da građani moraju dobiti cjelovitu sliku prije donošenja konačnih odluka.

Na kraju je još jednom naglasila da ne povezuje Bikarac, projekt energane i eventualnu buduću spalionicu opasnog otpada bez dokaza da su povezani.

Od Burića i Rakića zato traži tri konkretna odgovora – hoće li Šibenik i Šibensko-kninska županija odbiti mogućnost izgradnje spalionice opasnog otpada, hoće li u konačnom Prostornom planu ostati zabrana termičke obrade opasnog otpada te što se dogodilo s Planom gospodarenja otpadom Šibensko-kninske županije.

„Građani imaju pravo dobiti odgovore prije donošenja odluka, a ne nakon njih“, zaključila je Ukić Kotarac.