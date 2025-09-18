Opasni incident u Žrnovnici: S utovarivača se odvojio dio dok je prelazio most

Na mostu na Vilaru u Žrnovnici tijekom četvrtka je došlo do opasnog incidenta kada je s građevinskog stroja – utovarivača – ispala "kašika". O događaju je redakciju obavijestio čitatelj, naglasivši da se radi o situaciji koja je mogla završiti tragično da se u tom trenutku ondje našao pješak ili drugo vozilo.

Apel vozačima: pregled prije svake vožnje

Iz ovakvih slučajeva jasno je koliko je važno da vozači građevinskih strojeva redovito provjeravaju ispravnost vozila i alata prije izlaska na cestu. Poseban naglasak stavlja se na fiksiranost kašika, žlica i vilica, kao i na prilagodbu brzine vožnje uvjetima na cesti. Odgovornost vozača ne odnosi se samo na njihovu sigurnost, već i na sve sudionike u prometu, javlja Web Žrnovnica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Radovi u Žrnovnici: sporedne ulice i pritužbe stanovnika

Podsjetimo, u Žrnovnici su prošle godine započeli radovi u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin, vrijednog gotovo 23 milijuna eura bez PDV-a. Ugovor je potpisan u veljači 2024., a rok za završetak radova iznosi 34 mjeseca.

U sklopu Ugovora 2 – Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica gradi se nova vodovodna i kanalizacijska infrastruktura vrijedna 22,9 milijuna eura bez PDV-a. Radove izvodi Zajednica ponuditelja ROCO ING. d.o.o. Zagreb i ROCO-COMMERCE d.o.o. Livno, podružnica Zagreb.

Projekt uključuje izgradnju gotovo 24 kilometra kanalizacijskih cjevovoda, 27 kilometara vodovodnih cjevovoda, više crpnih stanica i vodosprema te 2.064 nova kućna priključka. Također se postavlja 19,5 kilometara kabelske kanalizacije za daljinski nadzor sustava.

Cilj je modernizirati zastarjelu mrežu iz 1970-ih i 1980-ih godina te Žrnovnici i Korešnici osigurati pouzdanu opskrbu pitkom vodom iz rijeke Jadro i po prvi put sustav odvodnje.

Projekt je dio šireg Programa poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin, ukupne vrijednosti 237,8 milijuna eura, od čega se gotovo 69 % financira iz fondova Europske unije, a ostatak nacionalnim sredstvima.

Do sada su se radovi izvodili isključivo u sporednim ulicama, što znači da će produženje roka biti neminovno. Stanovnici se već neko vrijeme žale na spor tempo izvedbe, a pojedine manje ulice nisu vidjele radnike i po dva mjeseca.

Produženje rokova neizbježno

Budući da se sada tek ulazi u zahtjevnije faze radova, jasno je da će dinamika morati biti znatno ubrzana kako bi se izbjegla dodatna kašnjenja. Stanovnici Žrnovnice i Korešnice očekuju da će projekt, kada napokon bude dovršen, donijeti sigurnu opskrbu pitkom vodom i prvi sustav odvodnje, no za sada je jasno da će na to morati još pričekati.