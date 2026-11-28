Makarski vatrogasci u subotu poslijepodne zaprimili su gotovo istodobno dvije dojave o mjestima spaljivanja otpada koja su ostavljena bez nadzora, a s kojih je zbog jake bure vjetar raznosio žar. Kako su izvijestili iz Javne vatrogasne postrojbe Makarska, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na teren su odmah upućene dvije vatrogasne ekipe. Vatrogasci su ubrzo pronašli lokacije i ugasili preostali žar, spriječivši moguće širenje požara.

U intervencijama su sudjelovali pripadnici JVP-a Makarska s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca te DVD-a Makarska s jednim vozilom i jednim vatrogascem.

Vatrogasci ponovno upozoravaju građane

Iz makarske Javne vatrogasne postrojbe još su jednom upozorili građane na pravila spaljivanja otpada, osobito u uvjetima jakog vjetra. Paljenje biljnog otpada dopušteno je isključivo na poljoprivrednim površinama uz prethodno dopuštenje nadležne vatrogasne postrojbe. Građevinski, drvni, papirnati i plastični otpad potrebno je zbrinuti na za to predviđenim mjestima.

Današnje intervencije još su jedan podsjetnik na to koliko ostavljanje žara bez nadzora može biti opasno. U uvjetima jake bure i najmanji izvor vatre može dovesti do ozbiljnog požara.