Opasne rajčice iz Italije završile u Hrvatskoj? Otkrivena salmonela, broj prijava zaraze gotovo se utrostručio

Cherry rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i u hrvatskim ugostiteljskim objektima, potvrdio je Državni inspektorat. Sporni proizvod nabavljen je tijekom rujna na području Istre i Primorja, no zasad nema prijava trovanja koje bi se mogle povezati s tim rajčicama. Istodobno, zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji bilježe gotovo trostruko povećanje broja prijavljenih slučajeva salmoneloze.

Nakon što je u Italiji zabilježen veći broj oboljelih od salmoneloze, a istraga pokazala moguću povezanost zaraze s cherry rajčicama, potvrđeno je da je dio spornih proizvoda dospio i u Hrvatsku.

Državni inspektorat u ponedjeljak je objavio rezultate provedenih kontrola, prema kojima su rajčice iz problematične serije nabavljali pojedini ugostiteljski objekti na području Istre i Primorja.

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je nabava obavljena tijekom prve polovice rujna. Riječ je o sezonskim ugostiteljskim objektima koji trenutačno ne rade.

Iz Inspektorata su pritom naglasili da nisu zaprimili prijave gostiju koje bi upućivale na moguće trovanje hranom povezano s tim objektima.

Sporne rajčice kupovane su u Trstu

Informacija o zdravstveno neispravnom proizvodu hrvatskim je službama stigla putem europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

U cherry rajčicama talijanskog podrijetla otkrivene su dvije vrste bakterije salmonele, Salmonella Typhimurium i Salmonella Strathcona.

Riječ je o proizvodima iz serije označene brojem L2852003641/21E005701, a prisutnost bakterija utvrđena je tijekom dodatnih laboratorijskih analiza provedenih u sklopu istrage o slučajevima salmoneloze u Italiji.

Provjerom dokumentacije i sljedivosti proizvoda hrvatski su inspektori ustanovili da je nekoliko ugostiteljskih subjekata iz Istre i Primorja rajčice nabavilo u trgovini Metro u Trstu.

U jednom kontroliranom poslovnom subjektu utvrđeno je da sporna serija ipak nije bila isporučena. Dokumentacija je pokazala da su ondje kupljene rajčice iz druge proizvodne serije, koje su u međuvremenu potrošene.

U Italiji više od stotinu oboljelih

Zdravstvene vlasti u Italiji istražuju niz slučajeva salmoneloze koji se dovode u vezu s konzumacijom cherry rajčica.

Prema informacijama talijanskih medija koje prenosi N1, zaraze su zabilježene u četiri regije, a najveći broj oboljelih evidentiran je na sjeveru zemlje.

Na području Brescie prijavljeno je 117 slučajeva, dok je u Bergamu zabilježeno još 15 oboljelih.

Istraga je pokazala da su rajčice uzgojene na Siciliji, a posebna pozornost usmjerena je na vodu korištenu za navodnjavanje poljoprivrednih površina.

Naime, bakterija salmonele pronađena je i u vodi, zbog čega se provjerava mogućnost da je upravo ona dovela do kontaminacije povrća.

Ipak, konačan izvor zaraze još nije službeno utvrđen, a istražuje se i povezanost pojedinih proizvodnih serija s prijavljenim slučajevima bolesti.

U Primorsko-goranskoj županiji gotovo tri puta više prijava

Dok se provjerava jesu li sporni proizvodi mogli izazvati zaraze i izvan Italije, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije stižu podaci o povećanom broju slučajeva salmoneloze.

Prema informacijama Zavoda, tijekom posljednjih pet tjedana evidentirano je približno 60 prijava infekcije salmonelom.

To je gotovo tri puta više u usporedbi s prethodnim razdobljima.

Međutim, epidemiolozi upozoravaju da zasad nema dokaza koji bi povećani broj oboljelih povezali s kontaminiranim cherry rajčicama iz Italije.

Drugim riječima, iako se porast broja prijava vremenski podudara s otkrićem spornih proizvoda, to ne znači da postoji potvrđena uzročno-posljedična veza.

Informacije o broju hospitaliziranih i zdravstvenom stanju oboljelih zatražene su i od Kliničkog bolničkog centra Rijeka, a odgovor se još očekuje.

Koji su simptomi zaraze salmonelom?

Salmoneloza je zarazna bolest probavnog sustava koju uzrokuju bakterije iz roda Salmonella. Najčešće se prenosi konzumacijom kontaminirane hrane, a simptomi se obično pojavljuju između šest sati i šest dana nakon zaraze.

Najčešći znakovi bolesti uključuju:

proljev

povišenu tjelesnu temperaturu

bolove i grčeve u trbuhu

mučninu i povraćanje

opću slabost i iscrpljenost

Kod većine zdravih osoba infekcija prolazi bez ozbiljnijih komplikacija, najčešće unutar nekoliko dana.

Ipak, bolest može biti znatno opasnija za malu djecu, starije osobe i osobe s oslabljenim imunitetom.

U težim slučajevima može doći do ozbiljne dehidracije, a bakterija ponekad može prodrijeti u krvotok i izazvati infekciju koja zahtijeva bolničko liječenje.

Osobe s izraženim simptomima, znakovima dehidracije ili dugotrajnim tegobama trebale bi potražiti liječničku pomoć.

Može li pranje rajčica ukloniti salmonelu?

Stručnjaci podsjećaju da je pravilno rukovanje svježim voćem i povrćem jedan od važnih koraka u sprječavanju bolesti koje se prenose hranom.

Povrće je preporučljivo temeljito oprati pod tekućom vodom prije konzumacije, a posebno je važno održavati higijenu ruku, kuhinjskih površina i pribora.

Međutim, pranje ne jamči potpuno uklanjanje bakterije salmonele ako je proizvod već kontaminiran.

Zbog toga se proizvodi za koje je službeno utvrđeno da nisu zdravstveno ispravni ne bi smjeli konzumirati, čak ni nakon pranja.

Građanima se savjetuje praćenje obavijesti Državnog inspektorata i drugih nadležnih službi o eventualnom povlačenju hrane s tržišta.

Rijetka vrsta salmonele i ranije se povezivala s rajčicama

Posebnu pozornost u ovom slučaju privukla je bakterija Salmonella Strathcona, jedan od dvaju serotipova pronađenih u spornim talijanskim rajčicama.

Riječ je o relativno rijetkom serotipu koji se u Europi povezuje s konzumacijom cherry rajčica još od 2011. godine.

Prema stručnim podacima, infekcije uzrokovane tom bakterijom često pokazuju sezonski obrazac, a veći broj slučajeva pojavljuje se od ljetnih mjeseci do kraja godine.

Ta povezanost dodatno je važna epidemiolozima koji pokušavaju utvrditi izvor aktualnih zaraza u Italiji i moguće širenje kontaminiranih proizvoda na druga europska tržišta.

Inspektorat zasad nema prijava trovanja povezanih sa spornim rajčicama

Iako je potvrđeno da su rajčice iz problematične serije nabavljene za potrebe pojedinih hrvatskih ugostiteljskih objekata, zasad nema prijavljenih slučajeva trovanja hranom koji bi se mogli izravno povezati s njihovom konzumacijom.

Inspekcijski nadzori pokazali su i da su objekti koji su nabavljali sporne proizvode poslovali sezonski te su trenutačno zatvoreni.

Unatoč tome, povećan broj prijava salmoneloze u Primorsko-goranskoj županiji pokazuje koliko je važno nastaviti epidemiološko praćenje i provjeru mogućih izvora zaraze.

Dok talijanske službe nastavljaju istraživati podrijetlo kontaminacije, hrvatski potrošači pozivaju se na oprez i praćenje službenih informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane.