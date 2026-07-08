Opasna zaraza ponovno hara našim susjedstvom: Djeca najugroženija, evo što kažu stručnjaci

Novi podaci britanske Agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) pokazuju porast broja zaraženih ospicama, jednom od najzaraznijih bolesti na svijetu. Glavna europska žarišta trenutačno su Ujedinjeno Kraljevstvo, Rumunjska, Francuska, Španjolska, Italija, Njemačka i Bugarska, prenosi The Sun.

Te su zemlje do sada ove godine imale najveći broj slučajeva zaraze. Glavno je žarište Rumunjska koja je do sad imala 767 potvrđenih slučajeva, iza nje slijedi Velika Britanija koja je u prvih pet mjeseci zabilježila 754 slučaja. Taj je broj porastao na 801 do 22. lipnja.

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U Italiji je u prvih šest mjeseci bilo 425 zaraženih i 338 u Bugarskoj. Gledajući samo svibanj, najviše slučajeva imala je Bugarska pa Italija, Francuska, Belgija i Poljska, prenosi Net.hr.

Upozorenje stručnjaka

Velika Britanija je ranije ove godine izgubila status "zemlje bez ospica". Globalni zdravstveni stručnjaci zemlji daju taj simbol samo ako su slučajevi zaraze rijetki, uvezeni iz inozemstva i brzo su stavljeni pod kontrolu. Sada upozoravaju kako su djeca suočena sa stvarnom i rastućom prijetnjom od virusa.

Podaci Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) pokazuju da je čak 28 europskih zemalja prijavilo slučajeve ospica. Broj zaraza je naglo porastao od siječnja.

Ospice su zarazna virusna infekcija čije se širenje može spriječiti cijepljenjem. Dvije doze MMR cjepiva nude do 99 posto zaštite od bolesti koja može dovesti do gubitka sluha i problema tijekom trudnoće.

Ospice uglavnom uzrokuju simptome slične gripi i osi, mogu uzrokovati ozbiljne, u nekim slučajevima i fatalne komplikacije sa zdravljem ako se zaraza proširi na pluća ili mozak. Infekcija obično počinje simptomima sličnim prehladi, nakon čega slijedi osip nekoliko dana kasnije. Neki ljudi mogu dobiti i male mrlje u ustima.

U rijetkim slučajevima, može doći do upale pluća, meningitisa, sljepoća, napadaja, a ponekad i smrti.

Prema procjenama, jedno od petero zaražene djece završit će u bolnici, a jedno od 15 razvit će komplikacije poput meningitisa i sepse.