Opasna zamka kod TTTS-a: Semafori se ugase, vozila krenu s obje strane i nađu se pred sudarom

Na opasnu situaciju koja se učestalo ponavlja u Mosorskoj ulici na Korešnici, nedaleko od TTTS-a, upozorio nas je čitatelj.

Zbog radova na aglomeraciji ovaj se prolaz često koristi kao zaobilaznica, a vozačima inače služi i kao prečac između Korešnice i TTTS-a. Problem nastaje kada semafori koji reguliraju prolazak kroz vrlo uzak dio prometnice prestanu raditi.

„Svakih pet dana nestane im baterije“

Prema riječima čitatelja, kvarovi se događaju gotovo redovito, a signalizacija ponekad danima ostaje izvan funkcije.

– Semaforima očito nestane baterije svakih otprilike pet dana. Tada budu nekoliko dana izvan funkcije. Primijetio sam da obično u petak ili subotu prestanu raditi, a onda tako ostane nekoliko dana dok ih ponovno ne osposobe – kazao nam je čitatelj.

Vozači se susretnu u uskom kanalu

Kada semafori ne rade, automobili istodobno krenu iz oba smjera. Zbog konfiguracije prolaza vozači ne mogu na vrijeme vidjeti dolazi li im netko ususret.

– Rezultat su opasne situacije. Vozila krenu s obje strane i doslovno se nađu pred sudarom jer je u tako uskom kanalu nemoguće vidjeti stiže li netko iz suprotnog smjera – upozorava čitatelj.

Potrebno je trajno rješenje prije nego što netko strada

S obzirom na to da se prolaz intenzivnije koristi zbog aktualnih radova, neispravni semafori predstavljaju još veći rizik nego inače. Vozači su prisiljeni zaustavljati se, voziti unatrag ili se mimoilaziti u prostoru koji za to nije predviđen.

Stanari i vozači koji svakodnevno prolaze ovim dijelom Korešnice očekuju da se problem ne rješava samo povremenim ponovnim uključivanjem semafora, nego da se pronađe pouzdano i trajno rješenje prije nego što se dogodi teža prometna nesreća.