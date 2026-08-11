Opasna vožnja na potezu Trogir – Kaštela: Romobilom po cesti bez kacige i svjetala

Na potezu od Trogira, preko područja splitske zračne luke pa sve do Kaštel Štafilića, zabilježena je vožnja električnim romobilom koja je privukla pozornost zbog niza sigurnosnih problema.

Kako se vidi na snimci koju nam je poslao čitatelj, osoba se električnim romobilom kreće kolnikom, bez zaštitne kacige i bez vidljivih svjetala, i to na prometnoj dionici kojom svakodnevno prolazi velik broj automobila.

Posebno zabrinjava činjenica da se radi o prometnom potezu na kojem se brzine vozila često razlikuju od brzine električnog romobila, zbog čega je vozač romobila izložen velikom riziku u slučaju naglog kočenja, pretjecanja ili drugog nepredviđenog događaja.

Snimka ponovno otvara pitanje sigurnosti korisnika električnih romobila, ali i ostalih sudionika u prometu. Iako su romobili posljednjih godina postali uobičajeno prijevozno sredstvo, njihovo korištenje na prometnim cestama zahtijeva dodatnu pažnju i odgovornost.

Vožnja bez odgovarajuće zaštitne opreme, osobito u uvjetima smanjene vidljivosti, dodatno povećava rizik od teških posljedica.

S obzirom na to da je riječ o vrlo prometnoj dionici između Trogira i Kaštela, snimka je ujedno upozorenje svim sudionicima u prometu da dodatno obrate pozornost na korisnike romobila koji su, zbog svojih dimenzija i brzine, znatno teže uočljivi od automobila.