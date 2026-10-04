Opasna upala srca može biti smrtonosna ako se ne liječi: Ovo su simptomi endokarditisa

ndokarditis je opasna upala unutarnje sluznice srčanih komora i zalistaka. Ime je dobilo po navedenoj sluznici koja se naziva endokard. Ovu bolest obično uzrokuje infekcija, dok neke situacije dodatno povećavaju vjerojatnost pojave endokarditisa. Tretira se lijekovima i u pojedinim slučajevima operacijom.

Infekcija i upala srčanih zalistaka i unutarnje sluznice srčanih komora naziva se endokarditis. Najčešće ga uzrokuje bakterijska infekcija, a javlja se niz simptoma po kojima se bolest može prepoznati. Najvažnije je odmah reagirati i krenuti s liječenjem kako ne bi došlo do smrtnog ishoda, piše N1.

Što je endokarditis?

Endokarditis je upala unutarnje sluznice srčanih zalistaka i komora. Nastaje zbog bakterijske infekcije ili infekcije gljivicama pri čemu klice ulaze u krvotok. U krvotok ulaze kroz rane ili ozljede ili tijekom medicinskih zahvata i vežu se za oštećene dijelove srca. S vremenom se javljaju izrasline u sluznici srca koje onda mogu oštetiti srčane zaliske.

Ova se bolest češće javlja kod muškaraca. Osim toga, češća je kod osoba koje imaju određenu manu sa srcem ili srčanim zaliskom, koje imaju implantirani uređaj u srcu ili koje su koristile drogu intravenozno.

Koje su dvije vrste endokarditisa?

S obzirom na agresivnost uzročnika, stanje može biti akutno ili subakutno.

Akutni endokarditis najčešće se javlja kada agresivna vrsta kožnih bakterija, posebno stafilokok, uđe u krvotok i napadne srčani zalistak. Nakon što se stafilokok počne razmnožavati, može poslati male nakupune bakterije dalje u krvotok pri čemu ulaze u druge organe. Ako se ne tretira, ovaj oblik endokarditisa može dovesti do smrti za manje od šest tjedana.

Subakutni endokarditis najčešće uzrokuje jedan od streptokoka iz skupine viridans koji normalno žive u ustima i grlu. Subakutni endokarditis obično zahvaća abnormalne srčane zaliske, poput suženih ili propuštajućih srčanih zalistaka. Osim toga, često uzrokuje nespecifične simptome koji mogu trajati mnogo tjedana prije nego što se postavi dijagnoza, piše N1.

Simptomi endokarditisa

Simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe. Mogu se javiti odjednom ili postepeno, a ovisit će i o tipovima bakterija i gljivica, kao i o tome radi li se o akutnom ili subakutnom endokarditisu.

Simptomi akutnog endokarditisa su:

-visoka temperatura

-bol u prsima

-kratkoća daha

-kašalj

-slabost

Simptomi subakutnog endokarditisa:

-blago povišena temperatura

-noćno znojenje

-groznica

-bol u mišićima i zglobovima

-stalan osjećaj umora

-glavobolja

-slab apetit i gubitak kilograma

-osjetljivi čvorići na prstima ruku ili nogu

-sitne puknute krvne žile

Liječenje endokarditisa

Potrebno je kod pojave bilo kojih simptoma posjetiti liječnika. Kako bi se postavila dijagnoza, liječnik će osobu poslati na niz pretraga: vađenje krvi, EKG, ehokardiogram, rendgen prsa, CT ili magnetsku rezonancu.

Samo liječenje se provodi kako bi se spriječili oštećenje srca i dodatne komplikacije.

Najvjerojatnije će osoba trebati uzimati antibiotik nekoliko tjedana kako bi se u potpunosti izliječila infekcija. U slučaju da bolest ošteti srce ili njegove dijelove, bit će potrebna operacija. S pravovremenom dijagnozom i početkom liječenja, više od 90 posto pacijenata s bakterijskim endokarditisom se oporavi.

Zaključak

Endokarditis je opasna upala pojedinih dijelova srca. Postoje dvije vrste ove bolesti, o čemu će ovisiti i sami simptomi. Najvažnije je odmah reagirati i krenuti s liječenjem koje uključuje uzimanje antibiotika šest tjedana, a u nekim slučajevima i operaciju.