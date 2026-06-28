Opasna scena kod Splita: Crni automobil završio u krivom smjeru na brzoj cesti

Na brzoj cesti u Splitu, u smjeru Solina i Kaštela, zabilježena je vrlo opasna situacija. Vozač crnog automobila, iz zasad nepoznatog razloga, ušao je u krivi smjer i nastavio se kretati prometnicom kojom se vozila kreću u suprotnom smjeru.

Našao se u iznimno opasnoj situaciji

Kako se može vidjeti na snimci, automobil se u jednom trenutku našao na dijelu ceste gdje je opasnost od naleta drugih vozila bila velika. Riječ je o prometnici na kojoj se vozila kreću većim brzinama, zbog čega ovakve situacije mogu imati teške posljedice.

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Za sada nije poznato kako je vozač završio u krivom smjeru ni je li riječ o pogrešnom uključivanju na cestu ili trenutku nepažnje.

Srećom, sve prošlo bez posljedica

Prema dostupnim informacijama, incident je prošao bez posljedica. Nije zabilježena prometna nesreća, a vozač je, unatoč iznimno opasnoj situaciji, uspio izbjeći sudar.

Ovakve scene ponovno su podsjetnik koliko je važno pridržavati se prometne signalizacije i biti posebno oprezan pri uključivanju na brze prometnice.

Pogledajte video.