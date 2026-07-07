Opasna prijevara u Dalmaciji: Lažne SMS poruke u ime banke, troje građana ostalo bez gotovo 2.300 eura

Policijska uprava splitsko-dalmatinska zaprimila je tri kaznene prijave zbog računalnih prijevara u kojima su građani ostali bez novca nakon što su zaprimili lažne SMS poruke u ime OTP banke. Prevaranti su se, predstavljajući se kao banka, koristili porukama u kojima su građane navodili da putem dostavljenih poveznica unesu podatke za mobilno bankarstvo. Nakon što su to učinili, s njihovih bankovnih računa neovlašteno su skinuta novčana sredstva.

Otvorio poveznicu i ostao bez 406 eura

Prvi oštećeni prijavio je policiji da je 4. srpnja 2026. godine na mobilni telefon zaprimio SMS poruku koja je izgledala kao obavijest banke o potrebi konfiguracije aplikacije. Nakon što je otvorio dostavljenu poveznicu i unio aktivacijski kod, s njegova bankovnog računa izvršena je neovlaštena transakcija u iznosu od 406 eura. Istoga dana, oko 8 sati, drugi oštećeni zaprimio je SMS poruku u kojoj je bilo navedeno da je potrebno konfigurirati aplikaciju mobilnog bankarstva banke. Slijedeći upute s poveznice, unio je tražene podatke, nakon čega mu je s bankovnog računa neovlašteno skinuto 1.005 eura.

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Treća žrtva tek sljedeći dan otkrila da je prevarena

Treća oštećena prijavila je da je 3. srpnja 2026. godine oko 23 sata na svoj mobilni telefon zaprimila SMS poruku s obavijesti da treba obnoviti aplikaciju banke putem dostavljenog linka. Nakon što je otvorila poveznicu i unijela tražene podatke, zaprimila je obavijest da je usluga uspješno obnovljena. Međutim, sljedećeg dana utvrdila je da joj je s bankovnog računa neovlašteno skinuto 884 eura. Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih SMS poruka i da ne unose aktivacijske kodove, lozinke ili druge podatke za mobilno i internetsko bankarstvo putem poveznica zaprimljenih u porukama. Naglašavaju kako banke takve podatke ne traže na ovaj način. U slučaju bilo kakve sumnje, građani trebaju izravno kontaktirati svoju banku.

Više informacija i savjeta građani mogu pronaći na stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske u sklopu objave "Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o računalnoj sigurnosti?".