Opasna praksa spaljivanja otpada: Tiha prijetnja našem zdravlju i okolišu

Koliko god vjerovali da je vrijeme spaljivanja otpada na privatnim i javnim površinama iza nas, praksa nas, nažalost, svakodnevno demantira. Tijekom zimskih mjeseci, posebno u ruralnim sredinama i na otocima, Zeleni telefon Sunca i dalje bilježi velik broj prijava zbog ilegalnog paljenja otpada u domaćinstvima fizičkih osoba. Ni pravne osobe ne zaostaju kada je riječ o neadekvatnom gospodarenju otpadom i njegovom spaljivanju. Bez obzira na to tko je počinitelj, rješenje mora biti hitno prekidanje ovakvih štetnih postupaka koji ponajprije ugrožavaju nas same. Kako bi se isti prekinuli potrebno je osvijestiti ogroman štetni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.

Spaljivanje otpada izravno ugrožava zdravlje ljudi i životinja, zagađuje zrak, vodu i tlo te narušava osjetljivu ekološku ravnotežu. Svaki put kada netko zapali otpad, otrovne tvari koje udišemo ugrožavaju čitavu zajednicu. Razlozi zašto netko spaljuje otpad su različiti. Većina pali otpad iz neznanja, dok drugi pale zbog nebrige pa sve do jednostavnog manjka volje da se otpad zbrine na propisan i siguran način. No posljedica je uvijek ista: šteta koju snose svi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zašto je spaljivanje otpada opasno za ljude, životinje i okoliš?

Tijekom spaljivanja otpada oslobađa se čitav niz izrazito opasnih tvari. Među najštetnijima su dioksini, furani, ugljični monoksid i klorovodik, plinovi povezani s teškim bolestima dišnog sustava, srčanim oboljenjima i različitim vrstama raka. Dioksini su osobito opasni jer ostaju u okolišu desetljećima, nakupljaju se u tkivima ljudi i životinja te uzrokuju poremećaje imunološkog sustava, reproduktivne probleme i povećani rizik od raka.

Emisije nastale izgaranjem sadrže i teške metale poput olova, žive i kadmija. Ove tvari uzrokuju neurološke poremećaje, oštećenja bubrega i sustava imuniteta. Taloženjem u tlu i vodi ulaze u prehrambeni lanac, čime dodatno ugrožavaju zdravlje ljudi i stabilnost ekosustava.

Sitne lebdeće čestice duboko prodiru u pluća i krvotok te su osobito opasne za djecu, starije i osobe s respiratornim bolestima. One su izravno povezane s porastom slučajeva astme, bronhitisa i drugih kroničnih bolesti dišnih putova.

Ispuštanje kiselih plinova tijekom izgaranja dovodi do stvaranja kiselih kiša koje uništavaju tlo, otežavaju opstanak biljaka i nanose veliku štetu vodenim ekosustavima. Takvi procesi dugoročno mijenjaju prirodne cikluse i smanjuju bioraznolikost.

Osim toga, toksični pepeo koji ostaje nakon spaljivanja predstavlja dodatnu prijetnju. Onečišćuje zemlju i vodu, narušava poljoprivredu i može kontaminirati izvore pitke vode, ugrožavajući na taj način sigurnost hrane i zdravlje ljudi. Dugoročna prisutnost teških metala i otrovnih ostataka u okolišu razara ekosustave, pogoršava kvalitetu zraka i izravno narušava kvalitetu života zajednice.

Zbog svega navedenog, spaljivanje otpada nije samo nezakonito i neodgovorno, nego i izrazito opasno za javno zdravlje, okoliš i buduće generacije. Neophodno je primjenjivati propisane mjere zbrinjavanja otpada, koristiti sigurne i održive metode te kontinuirano educirati građane o pogubnim posljedicama ove prakse.

Zakon strogo zabranjuje spaljivanje otpada u svim oblicima

Paljenje otpada smatra se ozbiljnim kršenjem zakona koji može rezultirati novčanom kaznom, upravnim mjerama, a u težim slučajevima i zatvorom. Prema Zakonu o gospodarenju otpadom zabranjeno je paljenje otpada u okolišu, paljenje otpada na moru, nekontrolirano spaljivanje biljnog otpada te spaljivanje odvojeno sakupljenog otpada namijenjenog recikliranju ili ponovnoj uporabi. Ove odredbe ostavljaju vrlo malo prostora za iznimke.

Svaka osoba koja ne postupa u skladu s propisima o gospodarenju otpadom čini prekršaj. Za fizičke osobe koje spaljuju otpad predviđene su novčane kazne od 398 do 1328 eura. To znači da je u dvorištima, na prostorima okućnica, neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugih površina uz javne površine zabranjeno spaljivati sve vrste otpadnih tvari te izravno izlaže počinitelja financijskoj odgovornosti

Osim prekršajnih kazni, zakon predviđa i kaznena djela povezana s opasnim ili većim količinama otpada. U takvim slučajevima počinitelja pravnu osobu može zadesiti i kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za svako postupanje kojim se u znatnoj mjeri ugrožava zrak, tlo, voda, more, biljni i životinjski svijet ili zdravlje ljudi.

Ovi iznosi i kazne jasno pokazuju da država spaljivanje otpada i nepropisno postupanje s otpadom smatra ozbiljnim oblikom ugrožavanja okoliša i zdravlja ljudi. Kazne su stroge jer posljedice mogu biti dugoročne, opasne i često nepovratne.

Što možete učiniti ako primijetite da netko pali otpad na javnoj ili privatnoj površini?

Nadzor nad prekršajima fizičkih osoba provode komunalni redari dok za postupanje pravnih osoba zaduženi su inspektori zaštite okoliša. Zakon im daje jasna i široka ovlaštenja. Izbjegavanje identifikacije ili suradnje s nadležnim tijelima nije moguće.

O čemu trebate voditi računa pri prijavi?

Zabilježite datum i vrijeme Precizno odredite lokaciju (na primjer adresa ili GPS koordinate). Ako je moguće, prikupite podatke o počinitelju Fotografirajte ili snimite događaj, ako se osjećate sigurni to učiniti.

Kome prijaviti slučaj?

U slučajevima paljenja otpada u privatnim domaćinstvima javite komunalnom redaru. Komunalni redar dužan je, prema potrebi, uključiti policiju.

Ako je riječ o spaljivanju otpada na otvorenom koje provode pravne osobe, prijavite inspektoru zaštite okoliša. Prijava se može podnijeti anonimno i putem web stranice Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH).

se može podnijeti anonimno i putem web stranice Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH). Nazovite Zeleni telefon i prijavite slučaj potpuno anonimno! Slučaj možete prijaviti na broj telefona 072 123 456. Cijena poziva je ista kao i bilo kojeg poziva unutar T-Com HR fiksne mreže. Također, prijavu možete uputiti e-poštom na info@sunce-st.org.

Tim Zelenog telefona Sunca zaprima prijave iz Splitsko – dalmatinske i Dubrovačko – neretvanske županije. Nakon obrade, prosljeđuju ih nadležnim institucijama ili vas savjetuju kome se točno trebate obratiti ako želite samostalno pokrenuti postupak.

Svrha rada Zelenog telefona je da potiče građane na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša, a nadležne institucije na učinkovito rješavanje problema u okolišu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2025. godini sufinancira projekt “Zeleni telefon – Posudi svoj glas okolišu III!”.

Prijavite nezakonito spaljivanje otpada nadležnim službama ili Zelenom telefonu. Zaštitimo zdravlje i okoliš naše zajednice!