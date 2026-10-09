Opasna kemikalija pronađena i u krvi Hrvata: Europska agencija upozorava na moguće posljedice za plodnost

Europska agencija za kemikalije preporučila je strožu klasifikaciju kemijskog spoja TFA, koji pripada skupini takozvanih vječnih kemikalija. Riječ je o tvari koja se teško razgrađuje, može dugotrajno onečišćavati vodne resurse, a stručnjaci upozoravaju i na njezine štetne učinke na reproduktivno zdravlje. Spoj je nedavno otkriven u krvi svih 110 sudionika europskog istraživanja, među kojima je bilo i deset građana Hrvatske.

Odbor za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije (ECHA) preporučio je Europskoj komisiji da trifluoroctenu kiselinu (TFA) i njezine anorganske soli uvrsti među kemikalije s utvrđenim ili sumnjivim štetnim svojstvima za reproduktivno zdravlje.

Kako je priopćeno iz ureda hrvatskog europarlamentarca Gordana Bosanca iz Možemo!, riječ je o važnom koraku prema strožoj regulaciji kemijskih spojeva iz skupine PFAS, poznatih po iznimnoj postojanosti u okolišu.

TFA je posljednjih mjeseci privukao dodatnu pozornost nakon što je istraživanje grupacije Zeleni/Europski slobodni savez u Europskom parlamentu pokazalo njegovu prisutnost u krvi svih testiranih sudionika.

Kemikalija pronađena i kod deset hrvatskih građana

U istraživanju je sudjelovalo 110 osoba iz Europske unije, među kojima i deset građana iz Gospića, Knina i Pule.

Hrvatski sudionici otputovali su u Bruxelles na testiranje krvi u organizaciji eurozastupnika Gordana Bosanca.

Rezultati su pokazali da je TFA bio prisutan u svakom analiziranom uzorku, što je dodatno otvorilo pitanje raširenosti te kemikalije i mogućih posljedica dugotrajne izloženosti.

Sama prisutnost kemikalije u krvi ne znači nužno da je kod ispitanika nastupilo oštećenje zdravlja, ali rezultati upozoravaju na potrebu detaljnijeg praćenja izloženosti stanovništva.

Mogući štetni učinci na razvoj i plodnost

Prema preporuci Odbora za procjenu rizika, TFA, njegova natrijeva sol NaTFA i ostale anorganske soli trebali bi biti klasificirani kao reproduktivno toksični.

Za štetne učinke na razvoj predložena je kategorija 1B, koja označava tvari za koje se pretpostavlja da mogu štetno djelovati na ljudsku reprodukciju, dok je za moguće štetne učinke na spolnu funkciju i plodnost predložena kategorija 2.

Uz to, stručnjaci preporučuju da se ove tvari označe kao postojane, mobilne i toksične (PMT) te vrlo postojane i vrlo mobilne (vPvM).

Takva svojstva posebno zabrinjavaju zbog mogućnosti dugotrajnog zadržavanja kemikalija u prirodi.

Naime, TFA se vrlo teško razgrađuje, a zbog svoje mobilnosti može prolaziti kroz tlo i širiti se vodom. To povećava rizik od onečišćenja podzemnih voda i drugih izvora vode, pri čemu posljedice mogu trajati godinama.

Bosanac traži hitnu reakciju Europske komisije

Europarlamentarac Gordan Bosanac pozdravio je preporuku europske agencije, ali smatra da postupak donošenja novih pravila mora biti znatno brži.

Upozorio je da bi, ako se bude slijedila uobičajena procedura Europske komisije, usvajanje nove klasifikacije moglo potrajati sve do 2030. godine.

Zbog toga najavljuje inicijativu kojom će zajedno s kolegama iz grupacije Zelenih nastojati potaknuti Komisiju da se preporukama počne baviti već u sljedeća tri do šest mjeseci.

Bosanac smatra da rezultati istraživanja i stručne preporuke pokazuju potrebu za odlučnijim europskim mjerama kojima bi se smanjila izloženost građana problematičnim kemikalijama.

Traži se zabrana PFAS spojeva u novim proizvodima

Nakon objave rezultata testiranja hrvatskih građana, Bosanac je već zatražio zabranu PFAS spojeva te postupno napuštanje njihove proizvodnje i uporabe.

Kao jednu od mogućnosti za uvođenje strožih pravila istaknuo je najavljenu reviziju europske uredbe REACH, kojom se uređuju registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija.

Prema njegovu prijedlogu, potrebno je spriječiti korištenje PFAS spojeva u novim proizvodima i ambalaži, ali istodobno riješiti problem otpada koji već sadrži te tvari.

Posebno je naglasio potrebu za zajedničkom europskom strategijom prikupljanja, obrade i zbrinjavanja takvog otpada kako kemikalije ne bi nastavile dospijevati u tlo, vodu i širi okoliš.

Što slijedi?

Preporuka Odbora za procjenu rizika važan je stručni korak, ali sama po sebi još ne znači da je nova klasifikacija pravno obvezujuća.

O daljnjem postupanju odlučivat će nadležna tijela Europske unije kroz propisane regulatorne postupke.

U međuvremenu, rezultati istraživanja prisutnosti TFA u krvi europskih građana i upozorenja o njegovoj postojanosti u okolišu dodatno pojačavaju raspravu o tome koliko brzo Europa treba ograničiti uporabu PFAS kemikalija i spriječiti njihovo daljnje širenje.