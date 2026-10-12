Opasna bakterija otkrivena u proizvodu koji je stigao u Hrvatsku

Riječ je o proizvodima iz serije L2852003641/21E005701, a kontaminacija je otkrivena tijekom dodatnih analiza provedenih u sklopu istrage o 117 slučajeva salmoneloze zabilježenih u Italiji.

Iz Državnog inspektorata pojasnili su kako se, prema informacijama kojima trenutačno raspolažu, nije radilo o redovitoj izravnoj isporuci spornih rajčica hrvatskim kupcima.

Umjesto toga, pojedini gospodarski subjekti sami su ih nabavili u Italiji.

„Utvrđeno je da je nekoliko subjekata s područja Istre i Primorja sporne rajčice nabavilo u poslovnici METRO u Trstu“, naveli su iz Državnog inspektorata.

Hrvatskim nadležnim službama putem RASFF-a dostavljen je i popis poslovnih subjekata povezanih s distribucijom proizvoda na domaćem tržištu.

Sanitarni inspektori trenutačno provode nadzore kako bi utvrdili gdje su rajčice završile i jesu li još dostupne potrošačima.

U ovom trenutku nema službenih podataka o ukupnoj količini spornih rajčica koje su dospjele u Hrvatsku, kao ni o točnom broju poslovnih subjekata koji su ih nabavili.

Također nije potvrđeno jesu li kontaminirani proizvodi već prodani krajnjim kupcima ili korišteni u pripremi i posluživanju hrane.

Više informacija očekuje se nakon završetka inspekcijskih nadzora.

Koji su simptomi zaraze salmonelom?

Salmonela je bakterija koja može uzrokovati crijevnu infekciju, najčešće praćenu proljevom, bolovima u trbuhu, povišenom tjelesnom temperaturom, mučninom i povraćanjem.

Simptomi se obično pojavljuju između šest sati i šest dana nakon zaraze. Kod većine oboljelih bolest prolazi bez težih posljedica, no kod male djece, starijih osoba i osoba oslabljenog imuniteta može izazvati ozbiljnije zdravstvene komplikacije.

Građanima koji posjeduju cherry rajčice iz navedene serije savjetuje se da ih ne konzumiraju. U slučaju pojave težih simptoma ili znakova dehidracije potrebno je potražiti liječničku pomoć.

Dok inspekcija utvrđuje opseg distribucije, ostaje otvoreno pitanje koliko je spornih rajčica završilo na hrvatskom tržištu i jesu li već stigle do potrošača.