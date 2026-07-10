OPASAN TREND Više od polovice djece u Splitu i okolici nisu upisana u vrtiće jer nisu cijepljeni

Potvrda o urednom cijepljenju jedan je od uvjeta za upis u dječje vrtiće. Podaci iz nekoliko hrvatskih gradova pokazuju da broj djece koja ne ispunjavaju taj uvjet raste, dok stručnjaci upozoravaju da Hrvatska bilježi pad procijepljenosti i povećan rizik od povratka zaraznih bolesti - poput ospica.

Nakon prvog kruga upisa u dječje vrtiće u Splitu upisano je 831 dijete, dok 208 djece nije primljeno jer nisu imala potvrdu o cijepljenju. Slijede žalbe. Voditeljica Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Vesna Višekruna Vučina, upozorava kako jug Hrvatske već godinama bilježi niže stope procijepljenostim javlja Danas.hr.

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"Nažalost, posljednjih godina procijepljenost stagnira na razini cijele države. Ako se taj trend nastavi, možemo očekivati povratak bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem", ističe.

Kaštela: Više od polovice djece koja nisu ispunila uvjete nema potvrdu o cijepljenju

U Dječjem vrtiću Kaštela upisano je 181 dijete, dok je neupisano ostalo njih 347, ponajprije zbog nedostatka mjesta.

Od 155 djece koja nisu ostvarila uvjete za upis, čak 94 nisu imala potvrdu o urednom cijepljenju.

Stručnjaci smatraju da dio roditelja odgađa ili odbija cijepljenje zbog straha od mogućih nuspojava i nedovoljne sigurnosti u cjepiva.

Za razliku od dijela Dalmacije, u Zaprešiću i zagrebačkoj županiji je procijepljenost djece vrlo visoka.

U Rijeci, Osijeku i Dubrovniku raste broj odbijenih zbog cijepljenja

Grad Rijeka u novu pedagošku godinu upisuje 2877 djece, od čega je 551 novoupisano. Prošle godine zbog nepotvrđenog cijepljenja nisu upisana dva djeteta, a ove godine taj se broj povećao na 11.

U Osijeku je upisano 817 djece. Bez potvrde o cijepljenju ostalo je petero djece, dok je prošle godine takav slučaj zabilježen kod samo jednog djeteta.

U Dubrovniku je upisano 174 djece. Potvrdu o urednom cijepljenju nije imalo 13 djece, u odnosu na 12 godinu ranije.

Pedijatrica Venera Zahariev Španiček kaže da se roditelji koji ne žele cijepiti djecu često raspituju o mogućnosti upisa u druge ordinacije, no pritom otvoreno navode da se protive cijepljenju.

HZJZ upozorava na rizik od unosa ospica

Posljednji slučaj ospica u Hrvatskoj zabilježen je prije godinu dana, no epidemiolozi upozoravaju da tijekom ljeta raste rizik od unošenja virusa zbog intenzivnih putovanja i dolaska turista.

"Velik broj ljudi dolazi u Hrvatsku, a naši građani putuju u druge zemlje. Zato uvijek upozoravamo na mogućnost unosa virusa u populaciju i potrebu za oprezom pri pojavi simptoma", poručuje Vesna Višekruna Vučina.

Prema podacima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, slučajeve ospica prijavilo je 28 europskih zemalja. Za održavanje kolektivnog imuniteta potrebna je procijepljenost od najmanje 95 posto, dok je u Hrvatskoj ona trenutačno 90,5 posto.