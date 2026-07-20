Opasan bjegunac još nije pronađen: Policija pretražuje Dravu, sumnja se na bijeg preko granice

Policija i dalje intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim da je noćas u Vuhredu usmrtio svoju 36-godišnju partnericu. Iz Policijske uprave Celje poručili su da je muškarac opasan, prenosi Index.

Ubojstvo se dogodilo u stambenoj zgradi u središtu Vuhreda, gdje je, prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni živio s partnericom i sinom. Muškarac je nožem napao ženu, koja je zbog teških ozljeda preminula na mjestu događaja.

Motiv ubojstva još nije utvrđen, ali policija raspolaže podacima koji ukazuju na to da je muškarac u posljednje vrijeme bio psihički nestabilan, piše 24ur.

Osumnjičeni je s mjesta zločina pobjegao pješice. Policija je dojavu zaprimila nešto prije jedan sat ujutro, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga. "Osumnjičenik za kojim tragamo visok je oko dva metra. U trenutku bijega nosio je traperice, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele", objavila je PU Celje.

U potrazi sudjeluju policajci iz više postaja, kriminalisti i vodiči službenih pasa, a teren se nadzire dronom i helikopterom.

Tijekom dana pretražene su sve lokacije na kojima bi se bjegunac mogao skrivati. Slapnik je potvrdio da su obaviještene i policije u Hrvatskoj i Austriji jer se sumnja da je pobjegao u inozemstvo. Zbog sumnje da je počinitelj možda počinio samoubojstvo, policijske snage pretražile su i rijeku Dravu.

Policija upozorava građane da je bjegunac opasan i nepredvidljiv. U slučaju da ga primijete, pozivaju se da mu ne prilaze, već da se sklone na sigurno i odmah nazovu policiju na broj 113. Očevid na mjestu zločina proveli su službenici Sektora kriminalističke policije PU Celje, piše 24ur.