Opara "zavapio": "Dajte ekipa, da ne budem baš zadnji..."

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara ovih se dana priprema za nešto drukčiji izazov od saborskih sjednica i političkih obveza – supersprint triatlon.

Krstulović Opara, koji je Split vodio od 2017. do 2021. godine, danas je zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku.

Na Facebooku je u nedjelju navečer objavio Garminov prikaz treninga, odnosno simulacije biciklističke dionice od deset kilometara.

„ADHD!? Ne, nije ADHD!“

Objavu je započeo u šaljivom tonu.

„ADHD!? Ne, nije ADHD!“, napisao je, pojašnjavajući da je razlog tolikog „zujanja“ zapravo bilo testiranje njegova novog bicikla.

„Ovoliko 'zujanja' je zapravo bilo zbog 'testiranja' mojeg novog 'bolida' za predstojeći Supersprint triatlon. Ovo je Garminov prikaz večerašnje simulacije tih 10 km“, poručio je Krstulović Opara.

Novi „bolid“, kako ga naziva, je Scott, no naglasio je da sama oprema nije bila glavni razlog njegove objave.

Traži društvo među vršnjacima

Opara je, naime, objavu iskoristio kako bi pokušao nagovoriti još nekoga iz svoje generacije da se okuša u najkraćoj triatlonskoj disciplini.

„Svrha ove objave nije priča o novom Scottu, već ovo objavljujem kako bih pridobio još kojeg vršnjaka da se okuša u ovome najkraćem triatlonu“, napisao je.

Potom je dodao poziv uz dozu samoironije:

„Dajte ekipa, javite se, da ne budem baš zadnji u cilju.“

A cilj je, sudeći prema završnoj rečenici, postavljen vrlo praktično.

„Bitno je doći do cilja prije nego li razmontiraju tehniku i odu doma.“