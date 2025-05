Opara poziva na glasanje: "Dovršite prevaru i pošaljite njega i njegove di in je misto"

Andro Krstulović Opara oglasio se na Facebooku pred drugi krug lokalnih izbora u Splitu.

"Gradonačelnik danima cvili kako "ne smijete dopustiti da se u Split vrati korupcija i nered" i da se u mome mandatu "razvila korupcijska hobotnica".

Dakle, panika. Strah samo takav. Ne preže ni od najgnjusnijih optužbi. Svi koji me znaju, mogu potvrditi da Puljak laže. Ostavio sam mu uredan i nezadužen grad s mnoštvom dovršenih, započetih ili planiranih projekata koje on sada dovršava.

Zanima me koje je on to projekte ostavio Tomi Šuti, osim miljunskih zaduženja. Usput, kad ga vidite, kažite mu da ga pozdravlja gđa M. Đerek.

Dragi moji sugrađani, drage Splićanke i Splićani, dovršite ovu prevaru svojim izlaskom na birališta i pošaljite i njega i njegove di in je i misto", napisao je bivši gradonačelnik.