Opara otkrio detalje druženja s Macronom u Splitu: "Reka mi je – blago van se di lipo živite"

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara podijelio je dojmove druženja s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom tijekom njegova boravka u Splitu. Otkrio je što je Macrona posebno zainteresiralo tijekom obilaska grada, ali i što mu je francuski predsjednik rekao o životu u Splitu.

„Sve san mu protumačija! Inkanta se kad smo došli na Peristil“, napisao je Opara.

Kako navodi, Macrona su posebno zanimali Tutmozisova sfinga te stupovi od asuanskog mramora na Peristilu i Protironu. Tijekom obilaska čuo je i priču o Buvininim vratima, a u Vestibulu je uživao slušajući dalmatinsku pjesmu.

Poseban dojam na francuskog predsjednika ostavio je reljef hrvatskog kralja u Krstionici.

Opara mu je tom prilikom govorio i o Meštrovićevu Svetom Ivanu, prisjetivši se kako je skulpturu svojedobno nosio u Pariz, u Musée Rodin, povodom Meštrovićeve izložbe.

Šetnja se potom nastavila prema Pjaci. Kada su stigli do Stare gradske vijećnice, Macrona je zanimalo je li upravo ondje bio Oparin ured dok je obnašao dužnost splitskog gradonačelnika.

„Nisan ima srca govorit koliko su pljucali po obnovi koju smo učinili“, našalio se Opara.

Tijekom obilaska javili su se i Righiju iz Zlatarne Reić u Bosanskoj ulici, a bilo je vremena i za opuštenije teme. Opara otkriva kako su razgovarali čak i o Macronovim prepoznatljivim plavim naočalama.

Prema njegovim riječima, francuskom predsjedniku Split se jako svidio.

„Sve u svemu, izvrstan lik i baš smo se dobro prošli po lipome Splitu“, opisao je Opara druženje.

Dodao je kako je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao Macrona da ponovno posjeti grad, a francuski predsjednik, prema Oparinim riječima, kazao je da će ponovno doći.

Na kraju je izdvojio rečenicu koju mu je Macron, kako tvrdi, toga dana rekao čak dva puta.

„Reka mi je jutros, a poslin i na kraju ponovija: Blago van se di lipo živite“, zaključio je Opara.